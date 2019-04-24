Защита ВЭД стала в два раза выгоднее

Банк «Санкт-Петербург» объявляет акцию для участников ВЭД: теперь вы можете проводить документарные операции со скидкой до 50%.

Акция действует до конца года, принять участие в ней могут как новые клиенты, так и те клиенты банка, кто не выполнял документарные операции в течение двух лет.

Директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин подчеркивает, что документарные операции – эффективный инструмент защиты при расчетах по внешнеэкономическим контрактам, позволяющие обеспечить надежность выполнения сторонами договора взятых на себя обязательств и защитить от рисков неоплаты или непоставки. Банк продолжает развивать и повышать качество обслуживания компаний с ВЭД, и акция призвана дать возможность тем клиентам, кто ранее или давно не пользовался этими инструментами, оценить их пользу для бизнеса. Банк предоставляет такие инструменты как инкассо, гарантии, международные аккредитивы.

Чтобы узнать подробности и принять участие в акции, оставьте заявку на звонок специалиста https://www.bspb.ru/business/action/ved/ или обратитесь к вашему менеджеру в банке.

Также консультацию по акции и другим вопросам, связанным с ведением международного бизнеса, вы можете получить по телефону службы поддержки клиентов с ВЭД +7 (812) 384 75 75.