Банк «Санкт-Петербург» открыл две валютные кредитные линии Абинскому электрометаллургическому заводу

В продолжение сотрудничества между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Абинский электрометаллургический завод» партнеры заключили два соглашения на предоставление кредитных линий с лимитом 27 млн евро и 30 млн долларов США. Кредиты предоставлены на два года для финансирования текущей деятельности компании.

ООО «Абинский электрометаллургический завод» производит сортовую стальную заготовку и арматуру. Завод создан в 2006 году и на сегодняшний день является ведущим предприятием черной металлургии на юге России с новейшим современным оборудованием.