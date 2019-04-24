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Банк «Санкт-Петербург» открыл две валютные кредитные линии Абинскому электрометаллургическому заводу

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© Фото: pixabay.com

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Кредиты предоставлены на два года.

В продолжение сотрудничества между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Абинский электрометаллургический завод» партнеры заключили два соглашения на предоставление кредитных линий с лимитом 27 млн евро и 30 млн долларов США. Кредиты предоставлены на два года для финансирования текущей деятельности компании.

ООО «Абинский электрометаллургический завод» производит сортовую стальную заготовку и арматуру. Завод создан в 2006 году и на сегодняшний день является ведущим предприятием черной металлургии на юге России с новейшим современным оборудованием.

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