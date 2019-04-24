Банк «Санкт-Петербург» открыл две валютные кредитные линии Абинскому электрометаллургическому заводу

Лучшее в Петербурге
«Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать
Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.
Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.
Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.
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Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.