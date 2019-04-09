Банк «Санкт-Петербург» расширяет сотрудничество с КАМАЗом

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «КАМАЗ» расширяют сотрудничество. На сегодняшний день банк «Санкт-Петербург» оказывает компании услуги в нескольких направлениях.

Банк открыл КАМАЗу три кредитные линии общим лимитом 11 млрд рублей. Финансирование выдается на пополнение оборотных средств предприятия на срок до двух лет.

Банк «Санкт-Петербург» и КАМАЗ активно наращивают объемы сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности компании. Банк осуществляет расчеты по 25 импортным контрактам КАМАЗа на общую сумму более 453 млн евро, а также двум экспортным контрактам на 200 млн рублей и 10 млн долларов США. Компании договорились о включении реквизитов банка во все вновь заключаемые внешнеторговые контракты КАМАЗа.

В июле 2018 года между компаниями подписано соглашение об общих условиях и порядке выпуска импортных документарных аккредитивов без резервирования средств с лимитом 2 млрд рублей. В рамках соглашения на сегодняшний день банком выпущено 3 импортных документарных аккредитива на общую сумму 19 323 910 евро. В ближайшее время планируется открытие ещё одного аккредитива на 4 264 747 евро.

Кроме того, КАМАЗ активно проводит через банк «Санкт-Петербург» конверсионные операции: на настоящий момент сумма таких сделок составила 26.5 млн евро.

«ПАО «КАМАЗ» входит в число ключевых предприятий-экспортеров, занимает высокие позиции в мировых рейтингах автопроизводителей, входит в число самых узнаваемых и дорогих российских брэндов и является лидером отрасли в России. Банк «Санкт-Петербург» с момента своего основания с особой ответственностью подходит к обслуживанию крупнейших производственных предприятий страны. Создание в корпоративном блоке банка отдельных департаментов-хабов, которые работают с предприятиями по отраслям, позволило повысить качество услуг за счет более глубокого погружения в потребности корпоративных клиентов. Кроме того, банк особое внимание уделяет развитию услуг в сфере ВЭД, и на сегодня предлагает полный спектр продуктов для сопровождения внешнеэкономической деятельности компаний. Взаимовыгодное сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» свидетельствует о высокой конкурентоспособности банка и востребованности наших продуктов среди крупнейших предприятий России. Мы высоко ценим доверие всех наших клиентов и намерены в дальнейшем развивать сотрудничество с опорными промышленными предприятиями, предоставляя наилучший сервис и партнёрское отношение представителям важнейшего сектора национальной экономики», – отметил вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.