Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль по МСФО за всю историю. Ключевые показатели (данные Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год):

– чистая прибыль выросла на 21% и достигла 9 млрд рублей, наивысшего результата за всю историю банка;

– стоимость риска опустилась до 1,9%, наименьшего уровня за последние пять лет;

– чистый процентный доход составил 21,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 11,4%;

– чистый комиссионный доход составил 5,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 12,3%.

«2018 год стал очень успешным для нас - мы не только получили рекордную прибыль и сделали ещё один шаг к нашей цели по рентабельности капитала в 15%, но и доказали, что сильный частный банк может быть очень привлекательным для клиентов. Мы добились прироста средств физических лиц на 21%, опередив рынок более, чем в 2 раза, при этом сохранив один из самых лучших показателей в секторе по стоимости фондирования. Безупречная репутация и доверие клиентов, наряду с нашими успехами в реализации Стратегии дигитализации, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее», – рассказал Александр Савельев, председатель правления банка.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 января 2019 года банк занимает 16 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 2 090 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 января 2019 года количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 354 000; количество банкоматов составило 797 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 1 130 000 человек.

В ноябре 2018 года Наблюдательный совет банка принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО (по данным аудированной консолидированной отчетности, с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала). Последние четыре года, в соответствии с предыдущей Дивидендной политикой, банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

Обзор финансовых результатов за 2018 год

Чистый процентный доход составил 21,9 млрд рублей за 2018 год (+11,4% по сравнению с 2017 годом) и 6,1 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+9,9% по сравнению с 3 кварталом 2018 года). По сравнению с 2017 годом, объем процентных доходов снизился на 2,4%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 70,2%. Процентные расходы снизились на 14,0%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 2,3% (37,0% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 16,0% (20,4% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3,6% за 2018 год (3,5% за 2017 год) и 4,1% за 4 квартал 2018 года (3,8% за 3 квартал 2018 года).

Чистый комиссионный доход за 2018 год составил 5,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 12,3%. По сравнению с 2017 годом, доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами выросли на 13,5% (41,5% комиссионных доходов), доходы от расчетно-кассового обслуживания выросли на 14,3% (41,9% комиссионных доходов), доходы по выданным гарантиям и аккредитивам снизились на 7,9% (10,9% комиссионных доходов).

Доход от операций с финансовыми инструментами за 2018 год достиг 4,0 млрд рублей (-36,4% по сравнению с 2017 годом). Доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составили 5,9 млрд рублей, потери от операций с ценными бумагами составили 1,9 млрд рублей.

Выручка составила рекордные 32,8 млрд рублей за 2018 год (+2,2% по сравнению с 2017 годом) и 9,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+25,1% по сравнению с 3 кварталом 2018 года).

Отношение издержек к доходам за 2018 год составило 39,8% (38,5% за 2017 год). Операционные расходы Банка за 2018 год составили 13,0 млрд рублей (+5,5% по сравнению с 2017 годом) и 3,3 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+5,5% по сравнению с 3 кварталом 2018 года).

Чистая прибыль выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю Банка 9,0 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года). Рентабельность капитала (ROАE) составила 12,3% за 2018 год (11,4% за 2017 год) и 13,6% за 4 квартал 2018 года (9,9% за 4 квартал 2017 года).

Активы по итогам 2018 года составили 673,4 млрд рублей (+11,0% по сравнению с 1 января 2018 года; +9,9% по сравнению с 1 октября 2018 года).

Средства клиентов составили 414,8 млрд рублей (+15,1% по сравнению с 1 января 2018 года; +9,1% по сравнению с 1 октября 2018 года). Объем текущих и расчетных счетов клиентов составил 127,2 млрд рублей (+16,4% по сравнению с 1 января 2018 года; -3,3% по сравнению с 1 октября 2018 года). Объем срочных депозитов составил 287,6 млрд рублей (+14,6% по сравнению с 1 января 2018 года; +15,7% по сравнению с 1 октября 2018 года). На 1 января 2019 года 60,1% средств клиентов составили средства физических лиц, 39,9% – средства корпоративных клиентов. За 2018 год объем средств физических лиц вырос на 21,2%, объем средств юридических лиц вырос на 7,1%.

Капитал. На 1 января 2019 года собственные средства Банка составили 75,7 млрд рублей (+6,7% по сравнению с 1 января 2018 года; +2,1% по сравнению с 1 октября 2018 года). Капитал Банка составил 91,8 млрд рублей (+3,2% по сравнению с 1 января 2018 года; +1,1% по сравнению с 1 октября 2018 года). По состоянию на 1 января 2019 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 13,4%.

На 1 января 2019 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 375,3 млрд рублей (+4,9% по сравнению с 1 января 2018 года; -0,3% по сравнению с 1 октября 2018 года). 76,1% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 23,9% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 0,9% и составил 284,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 18,5% и составил 84,4 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 2018 год выросли на 10,9%, потребительские выросли на 38,9%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 68,5%.

Качество кредитного портфеля. На 1 января 2019 года доля проблемной задолженности составила 10,8% (14,3% на 1 января 2018 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 9,7% (11,0% на 1 января 2018 года). За 2018 год отчисления в резервы составили 7,7 млрд рублей. Объем списаний за 2018 год составил 8,0 млрд рублей.

Финансовую отчетность по МСФО за 2018 год Вы можете найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/