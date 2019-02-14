Профессию финансового советника в России «узаконили»

Вкладывать деньги в различные инвестиционные инструменты куда выгоднее, чем просто хранить их на вкладе в банке. Но размещать нужно с умом, избегая рискованных активов и тщательно выдерживая временные рамки. О всех премудростях эффективного управления собственными средствами россияне теперь могут узнать у специалистов – финансовых консультантов. Услуги таких советников во многих случаях незаменимы, поскольку позволяют уберечься от ошибок и получить хороший доход, уверены эксперты.

Институт финансовый консультантов в нашей стране успешно существует довольно давно, а после принятия поправок в законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» он получил еще и официальную прописку в законодательстве. «Финансовому консультанту можно задать любой вопрос по поводу вложений», – разъясняют в пресс-службе Центробанка.

Одной из первых в России предоставлять услуги финансовых консультантов, также называемых инвестиционными советниками, начала компания «БКС Премьер». «Более восьми лет назад мы создали модель бизнеса, основанную на принципах персонального финансового планирования для каждого клиента. Это означает подбор наиболее оптимального инвестиционного решения на основании целей клиента и его ожиданий по доходности и риску», – рассказывает зампредседателя правления Финансовой группы БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

По его словам, инвестиционный консультант помогает клиентам вложить средства наиболее выгодно и обдуманно, оценивает склонность клиента к риску и его предпочтения при разработке стратегии инвестирования. При этом работа инвестиционного консультанта похожа на работу психолога, помогающего клиенту прежде всего разобраться в себе и принять взвешенные решения относительно своих финансовых целей. Вдобавок помощь инвестиционных советников повышает финансовую грамотность и расширяет кругозор.

«Очевидно, что профессионал всегда лучше разбирается во всех нюансах финансовых продуктов и услуг, которых сегодня на рынке огромное разнообразие. К примеру, в финансовой группе БКС клиент может воспользоваться практически всеми финансовыми продуктами, которые существуют в мире. При этом большинству клиентов необходима помощь, чтобы сделать правильный выбор и в дальнейшем не разочароваться», – уверен Станислав Новиков.

Эксперты отмечают, что для грамотного инвестирования каждому необходим профессионально составленный персональный план, определяющий текущие и стратегические задачи и учитывающий отношение человека к риску. Важно не только определиться с целями инвестиций – например, накоплением средств на покупку квартиры или кругосветное путешествие, но и не забыть о «подушке безопасности», страхующей весь проект на случай каких-либо неожиданностей.

План, формируемый вместе с финсоветником, позволяет определить суммы при заданных сроках либо наоборот – спрогнозировать сроки, если известны суммы, которые человек может откладывать для достижения своих задач. Кроме того, при планировании учитывается диверсификация вложений – таким образом, чтобы снижение в одних сегментах рынка не сказалось критичным образом на состоянии всего портфеля клиента.

«Персональный план позволяет частному инвестору сформировать личную стратегию действий, выбрать варианты, соответствующие его инвестиционному профилю и реальным финансовым возможностям», – говорит Станислав Новиков.

Инвестиционный консультант задаст вам правильные вопросы, чтобы создать такой план. Советник выяснит ваше отношение к риску и вместе с вами определит необходимый вектор движения, утверждают эксперты.

Как отмечают в финансовых компаниях, помощь консультанта понадобится тем, кто слабо ориентируется в рыночной ситуации из-за отсутствия опыта, но при этом не приемлет потенциальных рисков и возможных денежных потерь при ошибочном выборе объектов инвестирования. Кроме того, к консультанту имеет смысл обращаться тем, у кого просто нет свободного времени, достаточного для изучения актуальной информации и доскональной разработки стратегии вложений, а также ее реализации. Услуги инвестиционных советников понадобятся и тем людям, которые обладают достаточным опытом, но желают делегировать часть процессов для более оперативного и успешного процесса инвестирования.

«Стоит отметить, что помимо большого опыта работы на финансовых рынках за плечами финансовых советников стоит целый штат аналитиков и качественная инвестиционная экспертиза», – добавляют в «БКС Премьер».

Если говорить упрощенно, то любой человек может выбрать консервативную или агрессивную стратегию вложений. В первом случае ему скорее всего предложат вклады или облигации, а во втором акции или другие финансовые инструменты, сопоставимые им по уровню доходности и риска. Однако, отмечают финансисты, редко встретишь даже два одинаковых портфеля – все решения индивидуальны. Причем глубокой человеческой экспертизе сегодня помогает и искусственный интеллект, подсказывающий консультантам в том числе и возможные предпочтения клиентов.

Законодательные изменения, вступившие в силу в декабре прошлого года, позволят упорядочить деятельность финансовых советников и устранить недобросовестных игроков. Но в любом случае клиентам необходимо обдуманно подходить к выбору финансового консультанта.

«Первое, на что нужно обратить внимание клиенту, – значится ли компания, предлагающая услуги финансового консультирования, в реестре ЦБ, – отмечает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. – Это легко можно проверить на сайте регулятора. Кроме того, важно помнить, что инвестирование всегда связано с тем или иным риском, который необходимо для себя определить. Если вы не готовы к риску, вам необходимо сообщить об этом консультанту, который будет учитывать это при разработке вашей персональной инвестиционной стратегии».

В НФА отмечают, что для финансовых советников разработаны базовые стандарты, которые сделают этот рынок еще более прозрачным и понятным населению. К примеру, в стандартах прописано, каким должен быть договор с инвестсоветником, что должно быть в нем указано. «Если рекомендации советника не соответствуют риск-профилю клиента, то такого консультанта можно привлечь к ответственности», – добавляет Василий Заблоцкий.

«Профессиональный финансовый советник досконально изучает инвестиционный профиль клиента, чтобы предложенные варианты инвестиций максимально соответствовали ожиданиям человека, – отмечает глава «БКС Премьер» Станислав Новиков. – Важно, чтобы клиент полностью осознавал все последствия при разных сценариях развития событий на рынке. Вступившие в силу законодательные изменения позволят повысить доверие населения к сфере инвестиций, поскольку у частных лиц появляется возможность более безопасного и вместе с тем эффективного выбора финансовой компании».