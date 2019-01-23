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В 2018 году банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд рублей

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© Фото: Ведомости

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Кредиты физическим лицам выросли за 2018 год на 10.6% и составили 80.3 млрд рублей.

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы. Данные на 1 января 2018 года учитывают СПОД; данные на 1 января 2019 года – не учитывают.

Ключевые показатели за 2018 год

 

– Чистая прибыль за 2018 год составила 6.0 млрд рублей, увеличившись на 49.2% по сравнению с результатом 2017 года;

– Чистый процентный доход за 2018 год составил 22.1 млрд рублей (+14.1% по сравнению с результатом 2017 года);

– Кредиты физическим лицам выросли за 2018 год на 10.6% и составили 80.3 млрд рублей;

– Средства физических лиц выросли за 2018 год на 20.8% и составили 246.2 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 17 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 января 2019 года в банке обслуживается 2 090 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 354 000; количество банкоматов – 797 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 130 000 человек.

В ноябре 2018 года Наблюдательный совет Банка принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение Банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО (по данным аудированной консолидированной отчетности, с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала). Последние 4 года, в соответствии с предыдущей Дивидендной политикой, банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

Обзор финансовых результатов за 2018 год

 

Чистый процентный доход, полученный за 2018 год, составил 22.1 млрд рублей (+14.1% по сравнению с результатом 2017 года). Чистый комиссионный доход вырос на 8.7% по сравнению с 2017 годом и составил 5.6 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 2018 год составил 3.8 млрд рублей (-43.1% по сравнению с результатом 2017 года). Выручка составила 32.4 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года.

Операционные расходы за 2018 год выросли на 5.1% и составили 14.0 млрд рублей, отношение расходов к доходам – 43.1%.

Чистая прибыль за 2018 год составила 6.0 млрд рублей, увеличившись на 49.2% по сравнению с 4.1 млрд рублей за 2017 год.

Активы. По итогам 2018 года активы Банка составили 651.7 млрд рублей (+9.6% по сравнению с 1 января 2018 года).

Обязательства. На 1 января 2019 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 413.0 млрд рублей (+15.0% по сравнению с 1 января 2018 года); средства юридических лиц – 166.7 млрд рублей (+7.3% по сравнению с 1 января 2018 года); средства физических лиц – 246.2 млрд рублей (+20.8% по сравнению с 1 января 2018 года).

Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2019 года составил 74.8 млрд рублей (+4.3% по сравнению с 1 января 2018 года). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 января 2019 года составил 9.2% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 13.8% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 января 2019 года кредитный портфель составил 368.8 млрд рублей (+4.3% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 288.5 млрд рублей (+2.6% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты физическим лицам составили 80.3 млрд рублей (+10.6% по сравнению с 1 января 2018 года). По состоянию на 1 января 2019 года, уровень просроченной задолженности составил 4.7%.

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