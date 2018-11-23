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Елена Иванникова вошла в топ-25 лучших председателей советов директоров российских компаний

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© Фото: Instagram / @dancingcarrot

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Акции банка «Санкт-Петербург» включены в высший котировальный список Московской биржи.

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей составили рейтинги директоров в сфере корпоративного управления по итогам 2017-2018 корпоративного года. Председатель Наблюдательного совета ,анка «Санкт-Петербург» Елена Иванникова включена в рейтинг «25 лучших председателей советов директоров», составленного с учетом мнения российского бизнеса.

Обнародование итогов рейтинга состоялось в рамках VII Всероссийского Форума по корпоративному управлению и ХIII Национальной премии «Директор года» 21 ноября в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве.

«Сегодня корпоративное управление – один из решающих факторов эффективного управления капиталом, повышения стоимости акций, информационной прозрачности деятельности органов управления перед ее акционерами, – отметила Елена Иванникова. – Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» уделяет большое внимание повышению качества корпоративного управления, применяя лучшие мировые практики и опыт».

Банк активно проводит встречи руководства с инвесторами и аналитиками (в формате «День инвестора» и «День аналитика») и roadshow, регулярно проводит презентации и вебкасты при раскрытии показателей. Банк стабильно показывает прибыль в результатах работы и входит в топ-20 банков России.

Акции банка «Санкт-Петербург» включены в высший котировальный список Московской биржи и качественное корпоративное управление является важной частью бизнес-модели банка. Включение Елены Иванниковой в рейтинг «25 лучших председателей советов директоров» – независимое подтверждение высокого уровня организации корпоративного управления в банке.

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