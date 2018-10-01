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Банк «Санкт-Петербург» и «Строительный трест» заключили соглашения об открытии счетов эскроу

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© Фото: Банк «Санкт-Петербург»

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В банке понимают всю важность изменений законодательства и предоставляют полный комплекс услуг при обслуживании.

Банк «Санкт-Петербург» и компания «Строительный трест» 27 сентября заключили соглашения об открытии счетов эскроу для учета и блокирования денежных средств участников долевого строительства, полученных в счет уплаты цены договоров долевого участия в отношении строящихся многоквартирных домов: лоты № 8 и 9 квартала NEWПИТЕР, расположенных в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

«Разрешения на строительство новых домов в нашем проекте NEWПИТЕР на юго-западной границе Петербурга и области были получены до 1 июля 2018 года. При этом для застройщика допускается добровольный переход на использование счетов эскроу при расчетах с участниками долевого строительства. Поэтому мы приняли решение работать по новым положениям 214-ФЗ, заключив соответствующие соглашения с нашим уважаемым партнером – банком "Санкт-Петербург"», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Строительный трест» Беслан Берсиров.

Обязательное использование счетов эскроу при расчетах с участниками долевого строительства установлено федеральным законом 214-ФЗ в отношении застройщиков, получивших разрешение на строительство многоквартирных жилых домов после 1 июля 2018 года и/или зарегистрировавших первый ДДУ в ФРС после 1 июля 2019 года. При этом для объектов, разрешение на строительство которых было получено до 1 июля, допускается добровольный переход застройщиками на использование счетов эскроу при расчетах с участниками долевого строительства.

«Заключение первой сделки со счетами эскроу является для нас важным событием, – отметила старший вице-президент, директор департамента отрасли строительного комплекса и недвижимости Екатерина Ганина. – Предоставление полного комплекса услуг при обслуживании наших партнеров – девелоперских компаний и клиентов – физических лиц – наше естественное стремление. Понимая всю важность изменений законодательства, как для застройщиков, так и для покупателей квартир, мы помогаем своим партнерам-девелоперам максимально эффективно к ним адаптироваться».

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