Как комитет по контролю за имуществом проигрывает хитрым нелегалам

Неуловимые фудтраки

Каждый день на портале «Наш город», где инициативные петербуржцы могут напрямую обратиться с городскими проблемами к представителям власти, десятками публикуются обращения с формулировкой «самовольное занятие земельного участка». Другими словами, в городе каждый день нелегально размещаются и ведут деятельность сотни объектов.

Проверка законности нахождения различных торговых объектов на том или ином участке городской земли возложена на комитет по контролю за имуществом. Но добросовестно ли ККИ выполняет свои обязанности? Если проследить за историей ответов на обращения, то чаще всего фигурируют четыре формулировки, которые больше похожи на отписки.

В сентябре на портале «Наш город» Ирина С. оставила в адрес ККИ сообщение № 542953 следующего содержания: «Прошу вас проверить законность установки нестационарного торгового объекта на территории парка Победы» с фотографией места, на которой изображен торговый автофургон компании «Месье Патиссье».

Фото автофургона в парке Победы, сделанное автором обращения

Через три недели ведомство ответило бдительной гражданке: «Комитетом по контролю за имуществом Петербурга в рамках предоставленных полномочий 22.09.2017 проведено обследование земельного участка по адресу: вблизи дома 188, литера М по Московскому проспекту. В результате проведения обследования установлено, что участок свободен, не используется. Нестационарные торговые объекты на участке отсутствуют. Предпринимательская деятельность не осуществляется».

Фото парка Победы, сделанное специалистами ККИ

Собственно, именно так звучит большинство ответов комитета. К ответу традиционно прилагаются фотографии, на которых действительно изображен участок, где нет никаких торговых точек, хотя в первоначальном обращении жителей мы видим фото объекта. После проверки специалистами ККИ фургон, как по волшебству исчезнув в самый нужный момент, появляется на прежнем месте.

Такие ситуации, как правило, происходят с автофургонами или быстро сворачиваемыми палатками. Среди предпринимателей есть мнение, что отдельных лавочников предупреждают о том, что будет проверка, а во всей этой схеме есть потенциал для коррупции. «Санкт-Петербург.ру» напрямую спросил о возможной коррупции в ведомстве у главы ККИ.

«Неподтверждение случаев незаконного размещения нестационарных торговых объектов, содержащихся в обращениях, поступающих в комитет, в первую очередь связано с мобильностью таких торговых объектов. Необходимо обратить внимание, что в своей работе комитет руководствуется принципом внезапности проведения контрольных мероприятий, информация о планируемых контрольных мероприятиях до лиц, не являющихся сотрудниками комитета, заранее не доводится. Также в комитете на постоянной основе проводится работа, направленная на повышение уровня антикоррупционного правосознания и просвещения государственных гражданских служащих», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» председатель комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков.

В таком случае стоит только позавидовать резвости торговых фургонов, за которыми не могут угнаться ревизоры ККИ. Но более всего настораживает в ответе ведомства упоминание лишь одного метода борьбы с коррупцией: «Работа по повышению антикоррупционного правосознания и просвещение». Если все противодействие коррупции действительно сводится только к просветительским разговорам, то можно только догадываться, насколько эффективно такое просвещение работает внутри комитета.

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Второй вариант ответа ККИ на обращения петербуржцев слишком сложный и запутанный для того, чтобы публиковать его целиком, но в нем есть замечательная фраза: «Установить законность размещения нестационарного торгового объекта на участке не представляется возможным в виду отсутствия у комитета информации о наличии или отсутствии у землепользователя оснований для размещения указанного объекта на участке».

Такие ответы, как правило, связаны с обращениями по участкам, находящимся в пользовании государственных учреждений, например, Эрмитажа.

«По вопросу проведения обследования земельного участка, в непосредственной близости от Зимнего дворца, необходимо отметить что комитет осуществляет контроль за использованием и сохранностью государственного имущества Петербурга и не наделен контрольными полномочиями в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Государственный Эрмитаж является федеральным бюджетным учреждением культуры и находится в ведении Министерства культуры РФ. Собственником имущества Эрмитажа является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляют правительство и Министерство культуры. Контрольными полномочиями в отношении федерального имущества в Петербурге наделено Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе», — комментирует Коротков.

Фото: worldfoodtruckfestival.com

Действительно, в полномочия ККИ не входит выяснение, законно ли расположена торговая точка на федеральной земле. Зато наверняка входит составление столь развернутых ответов, ценность содержания которых стремится к нулю. Осмелимся предположить: чтобы связаться с Росимуществом и точно знать, что должно размещаться на территории Петербурга, понадобилось бы столько же времени. Но, как мы понимаем из ответа ККИ: в собственности страны не значит в собственности города, поэтому очевидно по закону верно оставаться в неведении.

Третьим вариантом развития событий становится ответ комитета по контролю за имуществом, что торговый объект законно ведет свою деятельность на данной территории. Четвертый и самый редкий вариант ответа: земельный участок занят незаконно, объект будет демонтирован.

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На сегодняшний день только на портале «Наш город» накопилось более 11 тыс. обращений по данному поводу. Согласно статистике «Делового Петербурга», городской бюджет не досчитался более 2,5 млрд рублей дохода из-за нелегальных торговых точек, а их количество превысило 5000 объектов.

Сомнительные госзакупки

«Санкт-Петербург.ру» ранее писал о странных на первый взгляд закупках комитета по контролю за имуществом. Согласно данным с сайта госзакупок, ККИ заключил контракт на покупку 94 противогазов, 89 респираторов и 27 противохимических индивидуальных пакетов. А также носилок, дозиметров и прочих предметов, которые скорее пригодятся на войне с применением химического оружия, чем в деятельности чиновника комитета по контролю за имуществом.

«Закупка средств индивидуальной защиты организована комитетом в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 № 1052 «О мерах по обеспечению создания запасов средств индивидуальной защиты для населения Санкт-Петербурга», в соответствии с которым государственные гражданские служащие, а также работники исполнительных органов государственной власти, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, подлежат обязательному обеспечению средствами индивидуальной защиты», — объяснил причину такой закупки председатель ККИ Андрей Коротков.

Председатель ККИ Андрей Коротков. Фото: Александр Николаев/Интерпресс

Несмотря на законность покупки противогазов и прочих средств химзащиты, с трудом представляется ситуация, при которой они были бы использованы.

Ряд вопросов вызвало и то, что 20 сентября 2017 года ведомство приобрело 83 стационарных телефона. Назначение закупки не вызывает вопросов, если не знать, что год назад госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Петербурга приобрела 142 телефонных аппарата, а в марте постановлением правительства ее переименовали в комитет по контролю за имуществом. Сейчас на балансе ведомства должно числиться 225 телефонных аппаратов.

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В комитете ответили и по этому поводу. «Учитывая наделение комитета дополнительными полномочиями, в соответствии с постановлением правительства от 30.03.2009 № 341 «О предельной численности должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» с 03.07.2017 штат комитета увеличился на 100 человек и составил 217 человек. В связи с увеличением штатной численности и в целях реализации комитетом возложенных на него полномочий, организована работа по закупке телефонных аппаратов и фотоаппаратов для новых сотрудников», — прояснил ситуацию со средствами связи глава ККИ Андрей Коротков.

Относительно государственного заказа цифры практически совпали: на 217 сотрудников комитета приходится 225 телефонных аппаратов. Но встает другой вопрос. В ведомстве, прямыми обязанностями которого является контроль использования имущества города, в том числе земли, работает больше двух сотен людей. При этом последняя новость об освобождении земельного участка от самовольной постройки на сайте комитета датирована 17 октября 2017 года. Чиновники, как правило, спешат отчитаться об успехах в работе, поэтому вполне вероятно, что за последний месяц больше не было выявлено и освобождено земельных участков, хотя только за 14 ноября появилось два десятка обращений на портале «Наш город». Так чем же занимаются эти 217 человек?