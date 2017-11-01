Против КИО и ККИ: малый бизнес Петербурга требует отставки вице-губернатора Мокрецова

Более сотни предпринимателей Петербурга 31 октября собрались на площади Ленина на согласованный митинг против уничтожения малого бизнеса в городе.

Основные претензии малого бизнеса сегодня адресованы председателю комитета имущественных отношений, вице-губернатору Петербурга Михаилу Мокрецову, который несмотря на полученное приглашение прийти отказался.

Предприниматели считают, что под кураторством Мокрецова, который обосновался в Смольном в 2012 году, городское правительство проводит губительную для бизнес-сообщества политику. В частности, есть три основные претензии бизнесменов в адрес КИО: комитет отказывается сдавать бизнесменам землю в аренду или не продляет договоры с уже работающими предпринимателями, под всевозможными предлогами убирает участки из схемы размещения торговых объектов, что существенно сужает выбор мест торговли, и, наконец, регулярно принимает поправки в законодательство, вредящие бизнесу.

Подробнее про отношения бизнеса и городского правительства в материале «Санкт-Петербург.ру» «В Петербурге идет невидимая война между городским правительством и предпринимателями»

Последней каплей, переполнившей чащу предпринимательского терпения, стала возможная поправка КИО, согласно которой все нестационарные торговые объекты, или говоря простым языком «ларьки», обязаны будут размещаться не менее чем в ста метрах от станций метрополитена. После появления этой информации в прессе бизнес-сообщество буквально взорвалось негодованием, и КИО как будто бы пошел на попятную, объявив, что нововведение не коснется цветов, печатной продукции и билетов. При этом и при сегодняшней допустимой норме в 50 метров киоски с газетами, цветами и билетами исключены из общего правила.

Предпринимателей беспокоит и деятельность смежных ведомств, вроде центра повышения эффективности использования государственного имущества или комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ). Представители бизнеса прямо говорят о том, что эти органы государственной власти некомпетентны и целенаправленно проводят проверки так, чтобы найти больше нарушений, или даже выдумывают эти самые нарушения.

«Бывшая госинспеция, а ныне комитет по контролю за имуществом - это результат очередной мутации КИО, но никак не трансформация с целью развития. Раньше был единственный комитет по управлению городским имуществом (КУГИ), хороший комитет. Занимался сбором денег, сдачей земли в аренду. Сейчас же чиновники лезут везде, куда могут. Знаете, как в фильмах ужасов происходят какие-то непонятные метаморфозы? Вот так и в этом случае. Нужно вернуть единый КУГИ и районные агентства, а не нагромождение непонятных ведомств», — поделился мнением с «Санкт-Петербург.ру» один из пришедших на митинг предпринимателей Антон Замятин.

Представителя комитета по контролю за имуществом также приглашали на данное мероприятие, но на нем, ожидаемо, так никто и не появился.

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«Этот митинг уже давно назревал, потому что отношения между бизнесом и чиновниками сейчас очень напряженные. Отказы по заключению договоров аренды приняли массовый характер, и причины, по которым отказывают, - это причины, по которым когда-то наоборот разрешали ставить. Получается так, что комитет имущественных отношений противоречит собственным решениям! Мы послали приглашение и в комитет по контролю за имуществом как органу власти, который тоже общается с предпринимательским сообществом. Может быть, они смогут объяснить, почему у нас все так сложно? Комитет по контролю за имуществом связан с КИО и ведет ту же самую карательную политику», — в преддверии митинга говорит глава региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Яна Гришина.

Митинг начался в 16:00 и длился чуть больше часа. С небольшой сцены на площади Ленина представители бизнес-сообщества в микрофон зачитывали претензии в адрес КИО и подведомственных ему структур, а в толпе волонтеры собирали подписи под письмом президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблему отношений КИО и предпринимательского сектора.

Полиция, присутствующая на согласованном митинге, бдила: еще до начала мероприятия к митингующим подходил полицейский и в упор снимал надписи на плакате, а затем и лица обладателей плакатов.

Мероприятие открыли его организаторы. Глава региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Яна Гришина и бизнесмен Юрий Рагулин. Яна зачитала отрывки из письма к президенту, а Юрий посвятил присутствующих в долгие и сложные отношения, которые сложились у малого бизнеса Петербурга и председателя КИО Михаила Мокрецова, едва он занял свой пост.

Юрий Рагулин и Яна Гришина

«С 2015 года в городе идет реформирование имущественного блока правительства. Непрекращающаяся чехарда с реструктуризацией комитетов и назначением руководителей. Все это парализовало работу предпринимательского сообщества города в области арендных отношений земельных участков, находящихся в городской собственности. Руководителем этого направления, вице-губернатором Петербурга Мокрецовым, реализуется политика по уничтожению предприятий малого бизнеса, работающего в городе, путем ограничения доступа к аренде земельных участков под размещение объектов потребительского рынка и бытового обслуживания населения», — так начинается письмо, подписанное более чем сотней предпринимателей к президенту РФ.

Далее предприниматели сообщают президенту три основных претензии к КИО, озвученных нами ранее. Заканчивается письмо просьбой отправить в отставку председателя комитета имущественных отношений Михаила Мокрецова.

«Уничтожение малого бизнеса началось, когда председателем тогда еще КУГИ была Марина Константиновна Смирнова. Продолжилось это при Юлии Вячеславовне Лудиновой и при Александре Сергеевиче Семчукове. Уважаемые коллеги, я хочу задать вопрос: скажите пожалуйста, эти люди – родственники? Они, что, однояйцевые близнецы? Они меняются, а разрушительная политика остается. О чем говорит этот факт? О том, что не председатель КИО определяет политику. Но кто же этот человек? В соответствии с законами Петербурга политику КИО определяет курирующий вице-губернатор, то есть Михаил Павлович Мокрецов. Именно Мокрецов проводит политику, направленную на уничтожение бизнеса», — в ходе своего выступления сказал Юрий Рагулин.

Он также сообщил, что с 2013 года Мокрецов предпринимает попытки исключения земельных участков из схемы размещения. Тогда, в 2013-м, после первой такой попытки предпринимательское сообщество обратилось в прокуратуру, которая нашла нарушения, при исключении участков из схемы. Вице-губернатору было вынесено представление о приведение закона в соответствие. Тогда же в распоряжение общественности попал протокол совещания, проведенного 3 октября 2013 года. Именно Мокрецов проводил это совещание, на котором присутствовали все главы районных администраций. Среди задач, поставленных вице-губернатором, - проанализировать возможность досрочного расторжения договоров аренды земельных участков, не вошедших в схему размещения, срок которых не истек. Или, к примеру, пункт № 4, за который назначили ответственным председателя КУГИ, - проработать правовой механизм, позволяющий осуществлять расторжение договоров аренды, срок которых не истек. Пункт № 5: принять меры к расторжению договоров аренды земельных участков, действующих в режиме неопределенного срока, и снова ответственным, был назначен председатель КУГИ.

Предприниматели уверены, что уже тогда фактически прямо был озвучен четкий курс на уничтожение огромной ниши малого бизнеса.

«Наши договоры аренды не продлеваются по надуманным, искусственно созданным причинам. Одной из таких причин является сдача в аренду собственного торгового объекта. Это что какой-то запрещенный вид деятельности? Почему я не могу распоряжаться своим объектом так, как это позволяет сделать Конституция? По данному вопросу предприниматели обратились в прокуратуру города, которая снова встала на защиту бизнеса. Прокуратурой были выявлены нарушения федерального закона № 381 ФЗ, и 11 июля 2017 года было вынесено представление вице-губернатору Мокрецову о приведения закона в соответствие. Скоро 11 ноября, прошло уже три 3 месяца – как вы считаете, исполнил ли Мокрецов представление? — задал Рагулин вопрос присутствующим. — Правильно, не исполнил. Что он на это ответил? На конференции заместитель председателя КИО госпожа Тихомирова ответила следующим образом: «Мы находимся в тесном контакте с прокуратурой». Как это понимать? Какой пример власть сегодня подает нам, предпринимателям? Что, мы тоже можем нарушить закон и сказать, что мы находимся в тесном контакте с прокуратурой? Это что за тесный контакт такой?»

КИО еще в сентябре сообщил «Санкт-Петербург.ру», что пока не готов признать правоту предпринимателей, прокуратуры и арбитражного суда в вопросе разрыва или непродления договоров аренды. Ранее ООО «Афина» выиграло в арбитражном суде дело, где компания просила признать незаконным отказ КИО заключить договор аренды из-за того, что «Афина» сдавала часть арендуемой территории в субаренду. Суд обязал КИО все-таки заключить договор аренды с компанией, но решение еще не вступило в силу, а комитет подал апелляцию.

Толпа аплодисментами и дружным одобрительным гулом поддержала риторические вопросы и негодование Юрия Рагулина, а на сцену в шарфе КПРФ вышла депутат Законодательного собрания Ирина Иванова.

Ирина Иванова

«Касательно стометровой зоны без торговли у метро: сначала нам говорят об антитеррористической угрозе, потом все же разрешают торговлю цветами, газетами и билетами. Вот даже здесь, где мы стоим, – ну сколько от припаркованных автомобилей до входа в метро? Чуть больше пяти метров, наверное. Автомобиль может быть не меньшей угрозой, чем торговая лавочка, разве нет? Хотелось бы отметить и то, что все эти постоянные реорганизации и преобразования КИО привели к тому, что с малым бизнесом нормально уже никто не работает на протяжении последних трех лет. Договоры не заключаются и не перезаключаются. Мы посчитали, что за момент реорганизации данного звена были уничтожены все агентства КУГИ, то есть те структуры, которые знали все, что нужно знать на местах: какие помещения сдаются, какие пустуют, и могли быстро все сделать. Сейчас этих людей нет, но получилось так что КИО выросло на 82 человека! — удивляется Иванова. — И третье, мы в ЗакСе сейчас занимаемся городским бюджетом. И мы заметили, что задолженность крупного бизнеса по арендной плате составляет 13 млрд рублей! И она не уменьшается, она увеличивается. То есть мало того, что грабят малый бизнес, так еще и с крупного бизнеса не берут денежных средств. Какая-то ответственность за это должна быть? Мы считаем, что профильный комитет не справляется со своими обязанностями, в том числе вице-губернатор Мокрецов. Я считаю, что за эту ситуацию профильный вице-губернатор должен нести персональную ответственность».

С критикой господина Мокрецова, КИО и ККИ выступили и другие участники митинга, среди которых - бизнесмен Юрий Жорно и председатель совета Санкт-Петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. К моменту окончания речи последнего оратора все, кто хотел подписать письмо президенту, уже оставили свои подписи, и организаторы, поблагодарив собравшихся, закончили мероприятие.

Своими решениями и жесткой политикой КИО и другие ответственные ведомства, вроде ККИ, загнали самых предприимчивых – предпринимательское сообщество, приносящее копейку в городскую казну, – в угол. Понимают ли чиновники, что, когда таким людям уже некуда отступать, им остается только наступать?

Фото к тексту: Михаил Грачев / «Санкт-Петербург.ру»