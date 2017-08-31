В Петербурге идет невидимая война между городским правительством и предпринимателями

Совершенно обычная летняя картина: выходные, парк, семейная пара подходит к киоску и покупает мороженное или сахарную вату. Ребенок счастлив и начинает кружить вокруг родителей, а только что купленное мороженное или вата начинает таять на солнце. Таять точно так же, как тает городской бюджет, потому что сладость была куплена в нелегальной торговой точке, которую в ходе многократных проверок почему-то не смогли выявить государственные инспекторы.

Если посмотреть на эту ситуацию через призму круговорота финансов, то в сухом остатке городской бюджет имеет колоссальную недополученную прибыль, ведь нелегальные торговцы не платят налоги, а государственные органы, контролирующие вопросы уличной торговли, не выполняют возложенные на них функций. Огромной прибыли лишаются и те, кто торгует законно, а значит, они заплатят меньше налогов в бюджет. Самые же большие потери городская казна несет из-за того, что нелегалы не платят аренду. И такая ситуация повторяется многократно, меняются только название продуктов и адреса торговых точек.

В среду 30 августа корреспондент «Санкт-Петербург.ру» выходит на прогулку по парку 300-летия. Из 11 обнаруженных торговых точек договор аренды земельного участка обнаруживается лишь у двух - как ему и положено, висит на видном месте. В остальных точках продавцы на вопрос о законности торговли либо отвечают, что они – часть парка, либо говорят, что ничего не знают, так как являются просто наемными сотрудниками.

Проблема незаконных торговых точек по всему городу, в том числе в парке 300-летия Санкт-Петербурга, неоднократно поднималась на портале «Наш Санкт-Петербург», где любой житель Северной столицы может напрямую обратиться к органам исполнительной власти. По вопросу законности размещения в парке 300-летия торговых точек, которые на сухом языке юриспруденции называются «нестационарный торговый объект», на сайте без ответа висит несколько десятков обращений. Одно из таких было сделано жителем Петербурга Кириллом Галкиным еще 22 мая 2017 года.

Чтобы нестационарный торговый объект (НТО) мог законно расположиться на городской территории, он обязательно должен быть включен в схему размещения НТО и иметь договор аренды земельного участка, либо договор размещения НТО. Если он не включен в эту схему, соответственно и никакого договора быть не может, а это классифицируется как «незаконное размещение нестационарного объекта на земельном участке» и карается штрафом и демонтажем объекта.

Торговых точек, по которым подавал обращение Кирилл, нет в схеме размещения НТО. комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) в первые несколько проверок и вовсе не смог их обнаружить, а затем вдруг заявил, что они легальны: торговые точки располагаются на территории парка, а парк вправе распоряжаться своей территорией. В то же время действительно легальные объекты комитет назвал нелегальными - якобы они не внесены в схему размещения НТО. Между тем, эти точки торговли в схеме есть – вероятно, специалисты комитета должным образом не проверили информацию.

Спустя неделю Кирилл получил письмо от комитета по благоустройству, в котором сообщалось, что земля парка принадлежит городу и комитет имущественных отношений сдает ее в бессрочную аренду СПБ ГКУ «Парк 300-летия Санкт-Петербурга». Такой формат аренды, согласно законам РФ, предполагает, что дирекция парка не имеет права распоряжаться землей, то есть, например, сдавать ее в аренду. Более того, в письме было сказано, что дирекция парка не заключала никаких договоров по размещению некоммерческих торговых объектов, а значит, на территории парка нет и не может быть законных торговых точек.

«Сначала ведомства между собой не могли решить, в плоскости чьих компетенций лежит решение этого вопроса. ККИ перекинул все на администрацию района, администрация на комитет по благоустройству, а комитет по благоустройству на администрацию. Потом два ведомства дали противоречивую оценку факту нелегальной торговли. Итог: все лето на территории парка 300-летия велась нелегальная торговля. Более того, ситуация демонстрирует, что сотрудники комитета по контролю за имуществом не могут отличить легальных торговцев от нелегальных. И зачем тогда вообще было выделять эту структуру? Это не единичный случай, уже сложилась целая система! За что эти люди получают зарплату?» — удивляется Кирилл Галкин.

Тот факт, что размытые обязанности схожих между собой ведомств лишь мешают решению реальных проблем предпринимателей, подтвердили и в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Абросимова. «Частые перестановки и реструктуризация комитетов неизбежно влекли за собой «торможение» процедур принятия важных для предпринимателей решений, что влекло за собой большие материальные издержки для бизнеса», - сообщил «Санкт-Петербург.ру» обмудсмен.

Действительно, бюджет Северной столицы, по оценкам «Делового Петербурга», за год не досчитался минимум 2,5 млрд рублей, которые нелегальные торговцы отдают «крыше» за право торговать на улицах города. Глядя на эти цифры, складывается ощущение, что у комитета по контролю за имуществом должно быть очень много работы. Но если взглянуть, к примеру, на релизы комитета, можно подумать, что он контролирует имущество какого-то другого Петербурга: новости о деятельности структуры появляются примерно раз в неделю с информацией о «выявленной самовольной постройке» (нелегальной торговой точке), в то время как, по неофициальной статистике, в городе более 5000 таких объектов. Даже при условии, что количество нелегальных точек не будет расти, ведомство сможет навести порядок в городе только через 96 лет!

Неэффективная работа комитета по борьбе с нелегалами - еще полбеды. Предприниматели в голос твердят о том, что ведомство заваливает их бесчисленными бесполезными проверками, говоря языком первых лиц государства - «кошмарит». Очевидно, такая политика комитета напрямую связана с его руководителем Андреем Коротковым, который в интервью «Фонтанке» позволил себе сравнить малый бизнес с маленьким ребенком, который не будет слушаться, пока не возьмешь ремень. Господин Коротков приехал в Петербург из Москвы в 2015 году, оставив после себя 340 млн рублей убытков казенному Межотраслевому производственно-техническому центру, которое возглавлял до переезда. В конце 2015 года Коротков, к изумлению ряда служащих в правительстве Петербурга, получил пост советника губернатора Северной столицы. А уже весной 2016-го пошел на повышение, став главой государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, из которой впоследствии и выделился ККИ.

Все отзывы и характеристики на председателя комитета по контролю за имуществом, которые удалось найти в сети, сложно назвать лестными: «Как представитель малого бизнеса скажу, что ни Коротков, ни новый комитет в наших кругах воодушевления не вызвал; его коллеги и подчиненные очень нелестно отзываются о нем. Глуп, не общителен, закрыт, опыта работы на госслужбе не имеет».

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Но сухие цифры говорят лучше самых эмоциональных эпитетов: меньше чем за год существования инспекции, которая трансформировалась в комитет, в ее адрес поступило уже 17 исков в суд с похожими формулировками: «о признании незаконным бездействия», «об обязании инспекции восстановить нарушенные права» и т. п. На портале «Наш Санкт-Петербург» только за август скопилось более 420 жалоб по вопросам самовольного занятия земельных участков.

Важно отметить, что комитет по контролю за имуществом напрямую подчиняется губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, который почему-то никак не встряхнет неэффективное ведомство.

СТАТИСТИКА

⇒ За период с марта 2014 года по июнь 2017 года уполномоченным по защите прав предпринимателей в Петербурге и его аппаратом рассмотрено более 2460 жалоб и обращений от предпринимателей города, в том числе 902 за 2016 год (увеличение на 9,3 %), за первое полугодие 2017-го - 355 обращений.

«В наибольшей степени предпринимателей нашего города беспокоят проблемы в сфере земельных отношений и имущественных прав. Значительный массив обращений находится в этой плоскости правоотношений. Как правило, такие жалобы поступают от представителей малого бизнеса и касаются размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Особенно тревожит тенденция значительного увеличения количества обращений предпринимателей, связанных с нарушением их прав в уголовно-правовой сфере, - сообщил «Санкт-Петербург.ру» уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов. - Анализ содержания таких обращений предпринимателей показывает, что рост их количества обуславливается не недостатками законодательства, а пороками правоприменения. Несмотря на реализуемую политику государственных органов, наделенных функциями контроля, по снижению давления на бизнес, в частности поэтапное внедрение риск-ориентированного подхода, реализация практики «надзорных каникул», замена штрафов предупреждением и т. д., число обращений предпринимателей относительно контрольно-надзорной деятельности не снижается».

В отличие от омбудсмена, сами бизнесмены высказываются гораздо более эмоционально и ярко. Предприниматель Юрий Рагулин сообщил «Санкт-Петербург.ру», что на проверку по расположению его торговой точки пришли «офисные мальчики с лазерными рулетками», которые вынесли заключение о том, что его объект стоит не в границах, очерченных схемой размещения НТО, в то время как опытные кадастровые инженеры городского управления инвентаризации и оценки недвижимости заявили обратное. В итоге ему вынесли предписание устранить нарушение, которого нет, в противном случае объект демонтируют. Фактически сотрудники ККИ предписали бизнесмену нарушить границы, а не восстановить их.

«Меня напрягает деятельность комитета по контролю за имуществом Петербурга. Как человек, который 12 лет занимается этим бизнесом и знает земельное законодательство наизусть, я могу сказать, что господин Коротков не должен возглавлять это ведомство. И претензии к ККИ не только у меня, а у всех предпринимателей города. Тем не менее, все это лишь следствие. «Следствие той политики, которую продвигает вице-губернатор и по совместительству глава комитета имущественных отношений Михаил Павлович Мокрецов, - считает Юрий Рагулин. - Сейчас под любым предлогом пытаются разорвать договор аренды земли или найти повод для непродления. Зачем это делается? Это душит малый бизнес. Сегодня все общение с комитетом идет в письменном виде, я больше трех месяцев ждал ответ на свое письмо. Зачем так нужно было реформировать отрасль? Сделали хуже! Раньше было 18 районных отделов комитета по управлению городским имуществом, в каждом минимум по два-три специалиста вели прием два раза в неделю. Вопросы решались за пять-десять минут. Сейчас три-четыре человека общаются со всеми предпринимателями города!»

И действительно, проблема неэффективной и даже убыточной для города работы ККИ несколько меркнет по сравнению с тем, что делает КИО под руководством Михаила Мокрецова: ведомство напрямую нарушает федеральный закон Российской Федерации о торговле, что зафиксировано решением суда и представлением прокуратуры.

Прокуратура Петербурга 11 июля 2017 года вынесла представление в адрес вице-губернатора Мокрецова и комитета имущественных отношений об устранении нарушения федерального законодательства. По порядку: КИО распоряжается имуществом Петербурга, в том числе сдает в аренду землю. На этой земле арендаторы строят павильоны, ларьки, занимаются ремонтом, проведением коммуникаций и множеством других работ, требующих больших временных и финансовых затрат. После чего арендаторы сдают уже готовое к эксплуатации помещение в аренду. Много лет такая ситуация устраивала все три стороны - и городское правительство, и арендаторов земли, и арендаторов помещений. Однако с того момента, как ведомство возглавил Мокрецов, комитет начал разрывать договоры аренды под предлогом того, что арендатор сдает землю в субаренду. А это является нарушением федерального закона. Однако, как сообщил бывший сотрудник КИО, когда ведомство получило представление прокуратуры об устранении нарушений, на закрытом совещании Мокрецов сказал: «Работаем как работали. Всю ответственность беру на себя».

Не волнует комитет и тот факт, что есть прецедентное решение суда по этому вопросу, принятое еще 29 июня 2016 года Верховным судом РФ. Получается, что КИО начал массово разрывать договоры аренды уже после того, как судом было принято решение о том, что это незаконно.

Остается открытым вопрос о позиции губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о нарушении федерального закона ведомством, которое является частью его правительства. Среди бизнесменов есть мнение, что эта ситуация будет тянуться вплоть до выборов, перед которыми добрый губернатор восстановит справедливость и твердо скажет нерадивому ведомству: «Представление прокуратуры нужно исполнить».

«К сожалению, есть случаи, когда КИО выносит свои претензии арендатору земельного участка, если он сдает в аренду даже часть возведенного им на этом участке нестационарного торгового объекта. При этом, с точки зрения предпринимательского сообщества, возведенное на участке НТО – это собственность арендатора участка. Кроме того, следует учитывать такие факторы, как например, привлечение арендатора даже на незначительную часть НТО в то время, как бизнес находится на грани закрытия, что может стать единственным выходом из положения. Также предприниматели часто специализируются на чем-то определенном, а привлечение в это же НТО другого предпринимателя позволит привлечь большее количество клиентов. К примеру, в мясном магазине открытие молочного отдела или бакалеи заинтересует более широкий круг покупателей. Надеемся, что власть услышит наши доводы, и со временем этот вопрос будет урегулирован», - прокомментировал «Санкт-Петербург.ру» сложившуюся ситуацию председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

Чаще всего предпринимателей беспокоят:

- рост количества объектов несанкционированной торговли и организация ярмарочной деятельности в городе;

- отказы КИО в оформлении продления сроков действия договоров для размещения НТО, мотивированные установленным фактом передачи предпринимателем в аренду размещенного НТО, то есть «субарендой»;

- отсутствие единого подхода в регулировании порядка предоставления предпринимателям возможности эксплуатации площадей НТО по вспомогательным видам использования;

- действия по эвакуации специализированных или специально оборудованных для розничной торговли автолавок.

Впрочем, если обратиться к недавнему прошлому вице-губернатора Михаила Мокрецова, то ситуация проясняется. В его резюме есть несколько весьма солидных должностей: с 2007 по 2010 год он был руководителем Федеральной налоговой службы. Пока господин Мокрецов был на этом посту, эксперты организации «ОПОРА России» провели опрос среди 300 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса в 30 регионах России, которые говорили, что налоговые органы стали «кошмарить» малый бизнес в четыре раза сильнее. С 2010 по 2011 год Мокрецов был начальником аппарата министра обороны России и заместителем министра обороны. Именно он стал одним из немногих попавших в первый официальный «черный список» высокопоставленных чиновников РФ и был снят со своего поста 10 декабря 2011-го указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Пресса называла разные причины его отставки, но в любом случае очевидно, что за успешной и эффективной работой следует повышение, а не попадание в «черный список».

В 2013 году Михаил Мокрецов занял пост вице-губернатора Петербурга, а к 2015-му сумел продвинуть собственную инициативу по реформированию комитета по управлению городским имуществом. С того момента городской бизнес лихорадит сильнее чем тяжелобольных свиным гриппом. Президент Владимир Путин неоднократно высказывался о необходимости полной поддержки малого и среднего бизнеса, в связи с чем непонятно, почему вице-губернатор Мокрецов действует вразрез с линией, обозначенной главой государства. «Санкт-Петербург.ру» направил запросы и в КИО, и в ККИ, но ведомства медлят с ответом. Сколько еще в городе будет продолжаться невидимая для простых горожан война, где на одной стороне бизнес, прокуратура и закон, а на другой комитеты под руководством Короткова и Мокрецова? Вероятным решением проблемы может стать только то, что информация о существующем положении дел рано или поздно дойдет до президента, который в таких ситуациях ни за словом, ни за делом в карман не лезет.

Фото к тексту: Михаил Грачев / «Санкт-Петербург.ру»