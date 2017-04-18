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Банк ВТБ поддерживает строительство малых ГЭС в Карелии

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© Фото: агентство «Интерпресс»

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Банк ВТБ и группа компаний «НордЭнргоМенеджмент» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании вместе будут работать над федеральным проектом «зеленой» энергетики – развитием сети малых ГЭС в Карелии.

Банк ВТБ и ГК «НордЭнергоМенеджмент» стали партнерами в проекте строительства малых гидроэлектростанций в Республике Карелия. Сотрудничество даст энергетике региона две новых станции на реке Кемь общей мощностью 50 МВт.

Банк ВТБ рублем поддержал проект «зеленой» энергетики: кредит в 472 млн рублей сроком на семь лет получила компания АО «Норд Гидро» (входит в ГК «НордЭнергоМенеджмент»). Цель – рефинансирование задолженности перед другим банком. Заемные средства привлекались для строительства трех МГЭС в Карелии (Каллиокоски, Ляскеля, Рюмякоски) и реконструкции двух в Псковской области (Шильской, Максютинской). Все пять станций уже запущены.

Кроме того, ВТБ участвует в проекте «НордЭнергоМенеджмента» по созданию двух малых гидроэлектростанций на реке Кемь – «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2». С этой целью банк выдаст генподрядчику проекта – АО «Карелстроймеханизация» – банковские гарантии обеспечения возврата авансовых платежей и исполнения обязательств по договору с АО «Норд Гидро - Белый порог» на 1,7 млрд рублей. Это значит, что банк выступит гарантом надежности подрядчика: проект будут строить эффективно, в срок и без нареканий по качеству.

«Зеленое» соглашение скрепили подписями заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор ГК «НордЭнергоМенеджмент» Михаил Заворовский.

Руслан Еременко подчеркнул, что банк ВТБ сотрудничает с компаниями группы «НордЭнергоМенеджмент» более восьми лет. Он убежден, что соглашение по строительству МГЭС стало новым этапом сотрудничества на долгосрочную перспективу.

«В группе «НордЭнергоМенеджмент» не единожды подтверждали свой опыт, высокую ответственность, надежность и стабильность. Мы уверены, что наших партнеров ждет еще много новых проектов.  Банк ВТБ, в свою очередь, будет рад оказать финансовую поддержку в их реализации», – прокомментировал сделку Руслан Еременко.

Он отметил, что для банка ВТБ проект строительства малых ГЭС – важный и статусный: «Мы оценили все его составляющие и полностью уверены в его рентабельности и доходности. Именно поэтому готовы предоставлять кредитные средства на столь длительный срок».

Говоря о состоянии рынка корпоративного кредитования, Руслан Еременко отметил, что в большинстве заявок по-прежнему востребовано оборотное кредитование, часто возникают запросы на рефинансирование кредитов других банков. В этом году по итогам первого квартала в СЗРЦ ВТБ отметили прирост заявок на инвестиционные цели. Это говорит о том, что экономика, находясь в непростом положении, оживает. Среди отраслей, где есть потребность в заемных средствах, Руслан Еременко выделил сегменты бизнеса, связанные с импортозамещением: сельское хозяйство, фармакология, в меньшей степени – машиностроение.

Сотрудничество с банком ВТБ прокомментировал генеральный директор ГК «НордЭнергоМенеджмент» Михаил Заворовский. «Мы очень высоко ценим присоединение ВТБ к проекту Белопорожских ГЭС. То, что банк выдает гарантии нашему генподрядчику, – знаковый момент. А мы в свою очередь ценим надежность и позицию взаимовыручки и поддержки», – констатировал он. Михаил Заворовский также пояснил, что строительство МГЭС «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» включено в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы «Развитие республики Карелия на период до 2020 года». «Проект Белопорожских ГЭС финансируется баканом БРИКС (финансовое сообщество стран БРИКС, созданное руководителями государств – прим. ред.), и пока он первый в мире, вышедший в строительную фазу», – пояснил гендиректор «НордЭнергоМенеджмент». Новые МГЭС запустят уже в конце 2019 года. «Сейчас мы движемся с опережением графика строительства», – не без гордости сообщил Заворовский.

По его словам, с учетом построенных и будущих МГЭС, энергообеспечение республики Карелия прирастет на 630 МВт. «Карелия испытывает энергетический дефицит. Потому приоритетная задача – дать новые мощности и обеспечить автономность региона. Исторически в нем созданы все условия для развития гидроэнергетики. Ландшафт позволяет строить «зеленые» ГЭС: здесь хорошие перепады высот, скальные грунты – все природные факторы за то, чтобы строить такие станции. Поскольку на реке Кемь уже есть работающие ГЭС, новые объекты полностью впишутся в экосистему региона», – подытожил Михаил Заворовский.

АО «Норд Гидро» - управляющая гидрогенерирующая компания. Ее создали в 2007 году с целью реализации проекта по развитию и восстановлению объектов малой гидрогенерации на территории Российской Федерации. В собственности компании 37 объектов МГЭС, проектируемых к реконструкции, в том числе пять действующих объектов. 

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