Налоговая требует признать банкротом «Метрострой»

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №1 по Петербургу подала иск о признании банкротом ОАО «Метрострой». Об этом сообщается на сайте «Электронное правосудие».

Согласно данным суда, долг компании по налогам составляет почти 789 млн рублей. В «Метрострое» пояснили, что компания полностью обеспечила требование налоговой с помощью своей недвижимости, стоимость которой соответствует сумме требований. Для компании этот иск является выгодным.

ФНС подавала иск к «Метрострою» в августе 2018 года. Тогда сумма претензий составила 96,05 млн рублей. В компании пояснили, что проблемы возникли из-за неоплаченных работ на «Фрунзенском радиусе».

В конце декабря сотрудники «Метростроя» устроили забастовку из-за того, что им не выплачивали зарплаты. Подрядная компания «СМУ-11 Метрострой», которая занимается строительством тоннеля между станциями петербургской подземки «Театральная» и «Горный институт», сообщила, что уволит 325 сотрудников в начале 2019 года.