Новак: Россия добыла рекордное количество газа в 2018 году

Россия добыла в 2018 году 733 млрд куб. метров газа. Это рекордное значение для страны. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Экспорт газа вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты. На 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года. Это очень хорошие показатели», – сказал Новак.

В 2017 году в России было добыто 691,1 млрд куб. метров газа – рост показателя в текущем году может достичь 6%.