Ведомости: Госкомпании обязали перейти на российский софт через три года

Российские госкомпании обяжут перейти преимущественно на отечественное программное обеспечение. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директиву за подписью первого вице-премьера Антона Силуанова.

Требование касается, например, «Аэрофлота», «Газпрома», «Первого канала», РЖД, «Роснефти», «Роснано», ВТБ.

По информации «Ведомостей», переход должен быть завершен к 2021 году, по данным «Коммерсанта», – к 2022 году.

Госкомпании должны будут за два месяца утвердить план перехода на российское ПО указанием источников и объемов финансирования. Согласовывать эти планы будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ).

Директор ЦКИКТ Илья Массух заявил «Ведомостям», что госкомпании поделят софт на классы. Доля российского ПО в каждом из них должна будет превысить 50%. Компания сможет купить больше половины иностранного софта определенного класса, только если докажет, что его аналогов в России нет.