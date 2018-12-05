  • 5 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 19:22 66.6902  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 19:22 75.6423  
Нефть($) 05.12.2018 62.83 +1.86
Нефть(p) 05.12.2018 4152.55 +129.07

Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков потребительских кредитов до 70 лет

Автор:


© Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Темы дня

Предельный возраст по другим видам кредитов Сбербанк оставил прежним.

Сбербанк на пять лет увеличил предельный возраст для получения потребительских кредитов. Об этом сообщают «Ведомости».

Теперь потребительские кредиты могут получить заемщики, которым на момент погашения займа будет 70 лет.

Предельный возраст по другим видам кредитов Сбербанк оставил прежним – 75 лет для ипотеки и 65 лет для кредитных карт.

Издание отмечает, что Сбербанк был одним из последних крупных банков, которые не выдают потребительские кредиты людям старше 65 лет, хотя пенсионеры относятся к наиболее дисциплинированным заемщикам.

В России, по данным Росстата за 2017 год, проживают 7,6 млн человек в возрасте от 65 до 69 лет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают ребрышки

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в Северной столице, где можно попробовать не супер дорогие, но вкусные свиные, говяжьи и бараньи ребрышки.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram