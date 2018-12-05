Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков потребительских кредитов до 70 лет

Сбербанк на пять лет увеличил предельный возраст для получения потребительских кредитов. Об этом сообщают «Ведомости».

Теперь потребительские кредиты могут получить заемщики, которым на момент погашения займа будет 70 лет.

Предельный возраст по другим видам кредитов Сбербанк оставил прежним – 75 лет для ипотеки и 65 лет для кредитных карт.

Издание отмечает, что Сбербанк был одним из последних крупных банков, которые не выдают потребительские кредиты людям старше 65 лет, хотя пенсионеры относятся к наиболее дисциплинированным заемщикам.

В России, по данным Росстата за 2017 год, проживают 7,6 млн человек в возрасте от 65 до 69 лет.