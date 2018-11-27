Известия: Банки пригрозили блокировать карты за «необоснованные» переводы до 1 тыс. рублей

Ряд российских банков требует предоставления документов, подтверждающих обоснованность денежных переводов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на жалобы трех клиентов Бинбанка, Тинькофф банка и Сбербанка.

Такой запрос клиентам работники банков осуществляли, когда речь заходила о переводах между физическими лицами на сумму, не превышающую 1 тыс. рублей.

По данным издания, иногда на подготовку бумаг отводилось три дня, а в случае невыполнения требований сотрудники кредитных организаций угрожали блокировкой.

По словам экспертов, так банки пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству.

В Центробанке назвали такие действия незаконными, посоветовав людям жаловаться регулятору. Однако упомянули, что жалоб на массовую блокировку переводов не поступало.

В конце сентября вступил в силу федеральный закон, разрешивший банкам на два дня блокировать карты и переводы своих клиентов в случае, если возникнут подозрения. Позднее Центробанк объяснил, что это возможно в трех случаях: если данные о получателе платежа есть в базе данных о случаях хищений, если данные об устройстве для перевода совпадают с информацией в той же базе и если характер и объем конкретной операции не соответствует параметрам обычных его операций.

Если банк зафиксировал подозрительные операции, он должен связаться с клиентом и выяснить, знает ли он о транзакции. В случае, если связаться с клиентом не удалось, операция может быть приостановлена в срок до двух суток.