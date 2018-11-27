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Известия: Банки пригрозили блокировать карты за «необоснованные» переводы до 1 тыс. рублей

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© Фото: pixabay.com

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В ЦБ заявили, что кредитные организации не могут без оснований блокировать счета клиентов.

Ряд российских банков требует предоставления документов, подтверждающих обоснованность денежных переводов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на жалобы трех клиентов Бинбанка, Тинькофф банка и Сбербанка.

Такой запрос клиентам работники банков осуществляли, когда речь заходила о переводах между физическими лицами на сумму, не превышающую 1 тыс. рублей.

По данным издания, иногда на подготовку бумаг отводилось три дня, а в случае невыполнения требований сотрудники кредитных организаций угрожали блокировкой.

По словам экспертов, так банки пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству.

В Центробанке назвали такие действия незаконными, посоветовав людям жаловаться регулятору. Однако упомянули, что жалоб на массовую блокировку переводов не поступало.

В конце сентября вступил в силу федеральный закон, разрешивший банкам на два дня блокировать карты и переводы своих клиентов в случае, если возникнут подозрения. Позднее Центробанк объяснил, что это возможно в трех случаях: если данные о получателе платежа есть в базе данных о случаях хищений, если данные об устройстве для перевода совпадают с информацией в той же базе и если характер и объем конкретной операции не соответствует параметрам обычных его операций.

Если банк зафиксировал подозрительные операции, он должен связаться с клиентом и выяснить, знает ли он о транзакции. В случае, если связаться с клиентом не удалось, операция может быть приостановлена в срок до двух суток. 

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