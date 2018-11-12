Суд отпустил совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина под залог в 25 млн рублей

Смольнинский районный суд Петербурга отказал прокуратуре в продлении срока домашнего ареста совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Предпринимателя отпустили под залог в 25 млн рублей. Его внесет кондитерское объединение «Любимый край», акционером которого также является Костыгин.

«Судья учла примерное поведение предпринимателя и отметила, что доводы обвинения, которые обосновывали необходимость домашнего ареста, уже не актуальны», – рассказали представители бизнесмена.

Костыгин почти год находился под домашним арестом. В компании освобождение Костыгина назвали «промежуточной победой».

«Избранная мера пресечения наиболее адекватна сложившейся ситуации. Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в “Юлмарте”, в том числе и в вопросах взаимоотношений компании с кредиторами. Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ритейлера, в том числе Михаил Васинкевич и его руководители из А1», – добавили представители предпринимателя.

До ареста Костыгин занимался бизнесом, в частности инвестировал в «Юлмарт». Поводом для судебного дела стал иск банка ВТБ, которому бизнесмен должен вернуть более 650 млн рублей. Бывшие активы предпринимателя арестовали на Кипре.

В середине октября суд Петербурга признал другого совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича банкротом.