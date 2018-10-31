ЦБ лишил лицензии Международный банк Санкт-Петербурга

Центральный банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций Международный банк Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 октября 2018 года лицензии ... у кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга», – говорится в заявлении.

Такое решение было принято из-за «неустойчивого финансового положения» банка, а также в связи с наличием «угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Банк занимает 116-м место в банковской системе страны. Он также является участником системы страхования вкладов.

Ранее ЦБ ввел временную администрацию в Международном банке Санкт-Петербурга. Управление банком перешло Агентству страхования вкладов. Временная администрация должна была оценить активы и обязательства петербургского банка и сделать выводы о его дальнейшей судьбе.

Возмещение вкладчикам начал перечислять ВТБ, действующий в качестве банка-агента Агентства по страхованию вкладов (АСВ).