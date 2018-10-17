Суд Петербурга признал совладельца «Юлмарта» Васинкевича банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича банкротом. Это следует из данных картотеки суда.

«Информация о принятом судебном акте: определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», – указывается в материалах дела.

Иск о признании предпринимателя банкротом подал его партнер Дмитрий Костыгин. Поводом для иска послужил кредит на 1 миллиард рублей, который «Юлмарт» в 2014 году взял у Газпромбанка. Поручителями по кредиту выступили оба партнера, однако всю сумму выплатил Костыгин.

Сам Костыгин сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Он в марте 2016 года договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд рублей.

По версии следствия, бизнесмен дал банку ложные сведения о состоянии «Юлмарта», потому что не желал выполнять условия договора.

Накануне арестовали бывшие активы Костыгина в группах «Дикая орхидея» и «Рив Гош».