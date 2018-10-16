Stockmann продает «Невский центр» и покидает рынок России

Финский концерн Stockmann объявил о продаже ТЦ «Невский центр» в Петербурге. Новым владельцем торговой точки станет чешская компания PPF Real Estate. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Изначально финны оценили актив в 181 млн евро. В результате переговоров стоимость сделки снизилась на 10 млн евро – до 171 млн евро.

После уплаты налогов финский концерн получит около 139 млн евро. Подписать все необходимые бумаги планируется к концу года.

«Сделка позволяет Stockmann полностью сосредоточиться на развитии магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время продажа увеличивает нашу финансовую гибкость и уменьшает задолженность в балансе группы», – прокомментировал сделку управляющий директор Stockmann Лаури Вейхалайнен.

В середине августа этого года Stockmann не смог продать «Невский центр» фонду Morgan Stanley, но причины срыва сделки тогда не сообщались.

Впервые новость о планах продажи Stockmann всех торговых центров в России появилась почти три года назад. Продажу «Невского центра» финское предприятие начало планировать спустя год.

Эксперты оценили ТРК в 160-180 миллионов евро. На сделку кроме Morgan Stanley претендовала также компания Malltech, но в начале текущего года организация из переговоров вышла.