Крупнейший в России производитель мяса купит 75% петербургской компании «Самсон»

Крупнейший в России производитель мяса компания «Черкизово» намерена приобрести 75% петербургской компании «Самсон». При этом управление внутри компании не изменится и она продолжит работу. Об этом сообщается на сайте компании «Черкизово».

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В сообщении говорится, что для мясного холдинга это выгодное вложение и так он усилить позиции в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, получит доступ к сырьевой базе и выйдет на новые рынки сбыта. Этот шаг поможет увеличить серию брендированных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Уже к 2020 году «Черкизово» планирует увеличить долю таких продуктов до 80% от всех выпускаемых товаров.

Сумма сделки пока не раскрывается. Сначала она должна получить одобрение антимонопольной службы.

Группа «Черкизово» – один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины. Среди ее брендов «Петелинка», «Империя вкуса», «Куриное царство» и «Моссельпром».