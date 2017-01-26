Экспорт мороженого из России в Китай вырос в 30 раз

Китайские предприниматели стали проявлять большой интерес к российским продуктам. Всего в 2016 году китайцы купили продовольствия из России на сумму более 1 млрд долларов, сообщают "Аргументы недели".

В Поднебесной постоянно происходят скандалы по поводу генетически модифицированных продуктов. При этом продукты из России там считаются настолько же безопасными, как и из стран Запада, но они значительно дешевле.

Экспорт продуктов питания из Алтайского края в Китай за 2016 году вырос в три раза. Стоимость объема поставок подсолнечного и соевого масла также выросла в три раза, а мороженого — в 30 раз.

Сейчас к российскому продовольствию присматриваются бизнесмены из Сингапура. Власти этой страны в скором времени проведут инспекцию четырех российских предприятий по производству птицы и свинины, после чего будет принято решение о поставках продуктов из России.