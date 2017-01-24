В потребительской корзине с 2018 года станет больше овощей и фруктов

В потребительскую корзину в 2018 году добавят больше овощей и фруктов, а мучных продуктов станет меньше. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство труда и социального обеспечения.

В 2017 году будет подготовлен и принят новый закон "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации". Законопроект будет внесен в правительство в сентябре. Потребительская корзина пересматривается раз в пять лет, в последний раз ее состав обновляли в 2013 году.

Со следующего года минимальный набор продуктов питания будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания. Для этого будут принимать во внимание рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания. Такие рекомендации утверждены Министерством здравоохранения, последняя версия была подписана 19 августа 2016 года.

Согласно рекомендациям, круп и мучного в потребительской корзине станет на 30 кг меньше (96 кг на человека в год вместо 126 кг), а картофеля — на 10 кг (90 кг вместо 100 кг). Количество овощей вырастет со 114 кг до 140 кг, а фруктов — с 60 кг до 100 кг. Мяса станет больше на 15 кг (73 кг вместо 58 кг), а рыбы — на 3,5 кг (22 кг вместо 18,5 кг). Количество молочных продуктов возрастет с 290 кг до 325 кг в пересчете на молоко.

Эти расчеты действительны для трудоспособного населения. Для пенсионеров и детей они ниже на 20-30%.

Согласно российскому законодательству, потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Стоимость минимального набора продуктов составляет половину потребительской корзины.

В третьем квартале 2016 года прожиточный минимум составил 9889 рублей в месяц, а цена минимального набора продуктов равнялась половину этой суммы. С учетом этих данных минимальный годовой продовольственный бюджет россиянина составляет около 59,3 тыс. рублей. Если стоимость продуктов не изменится, то годовая цена минимального набора продуктов вырастет на 18% до 69,8 тыс. рублей, сообщили в Евразийском деловом союзе. Стоимость потребительской корзины в таком случае увеличится до 139,6 тыс. рублей (11,6 тыс. рублей в месяц).