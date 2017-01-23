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Страховые пенсии с 1 февраля вырастут на 5,4%

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© Фото: infinica.ru

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Средний размер пенсий в 2017 году составит 13 тыс. 620 рублей.

С 1 февраля 2017 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,4%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Страховые пенсии вырастут на уровень инфляции 2016 года, что соответствует 5,4%. Медведев сказал, что на индексацию выделят 230 млрд рублей. Глава правительства добавил, что "деньги весьма значительные", сообщает "Интерфакс".

Средний размер социальных пенсий в 2017 году составит 13 тыс. 620 рублей, заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.

Голодец добавила, что увеличение пенсий коснется 31400 тыс. неработающих пенсионеров. Кроме того, она заявила, что Министерство труда и социальной защиты готовит еще один нормативный акт правительства, связанный с тем, что с 1 апреля текущего года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.

В настоящее время проходит процесс единовременной выплаты пяти тысяч рублей пенсионерам. Эти деньги выплачиваются вместо вместо второй индексации пенсий в 2016 году. Срок проведения выплат — с 13 по 28 января.

В сентябре 2016 года была представлена новая концепция пенсионной реформы. Вместо пенсионных накоплений предлагается создать индивидуальный пенсионный капитал, который работник должен пополнять из своей зарплаты. При этом накопления хотят сделать частной собственностью, которую можно будет наследования, снимать часть средств до наступления пенсионного возраста или использовать сбережения в медицинских целях.

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