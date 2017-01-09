ПФР назвал сроки единовременной выплаты пенсионерам

Пенсионный фонд России назвал сроки единовременной выплаты пяти тысяч рублей, которые были запланированы вместо второй индексации пенсий за 2016 год.

Все пенсионеры получат доплату в период с 13 по 28 января. Эти сроки действительны для всех пенсионеров вне зависимости от того, в какой период они обычно получают пенсии и через какие доставочные организации это осуществляется. При этом к тем пенсионерам, которые уже получили в январе выплаты, почтальоны придут во второй раз.

Также сегодня, 9 января, стало известно, что Министерство финансов РФ и Банк России внесли поправки в концепцию пенсионной реформы. Теперь "молчуны", то есть граждане, которые не определились, сохранить ли возможность формирования накопительной части пенсии в государственной управляющей компании или в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), будут автоматически подключаться к новой системе, сообщают "Известия".

Несмотря на это, в страховую часть попадут лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от этой системы. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, это сделано для того, чтобы не допустить снижения стоимости пенсионных баллов.

Второе изменение концепции пенсионной реформы касается налоговых льгот. В социальном блоке правительства РФ возражали о том, что льготы не должны предоставляться работодателям за счет страховых взносов. В Министерстве финансов решили сохранить льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета. Однако при этом будет использоваться другой способ исчисления льгот. В настоящее время налоговые льготы предусмотрены за счет экономии на взносах в бюджетные фонды.

Новая концепция пенсионной реформы была представлена в сентябре 2016 года. Вместо пенсионных накоплений предлагается создать индивидуальный пенсионный капитал, который работник должен пополнять из своей зарплаты. При этом накопления хотят сделать частной собственностью, которую можно будет наследования, снимать часть средств до наступления пенсионного возраста или использовать сбережения в медицинских целях.