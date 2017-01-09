Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию

Министерство энергетики России планирует сократить экспорт нефти в Белоруссию на 12%. Это ожидается уже в первом квартале 2017 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно графику, переданному белорусской стороне 28 декабря, вместо 4,5 млн т нефти Минск получит 4 млн т. Сокращения связаны с тем, что Россия и Белоруссия до конца 2016 года не смогли договориться о погашении долга Минска за газ. По данным за ноябрь, задолженность Белоруссии составляет 425 млн долларов.

В конце декабря 2016 года вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что достичь соглашение планируют в течение первого квартала 2017 года. По его словам, основные договоренности были достигнуты еще в октябре 2016 года, однако после этого "произошел определенный сбой".

На минувшей неделе министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии повысило тарифы тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 7,7% — с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну. Они начнут действовать с 1 февраля.