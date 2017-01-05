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Санкции против РФ обошлись Евросоюзу в 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест

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© Фото: foreignpolicymag.files.wordpress.com

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Исследование основано на статистике за 2015 год.

Санкции Европейского союза в отношении России и ответные действия РФ принесли ущерб экономике 27 европейских стран (без учета Хорватии) в размере 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест. Такие данные содержатся в докладе Австрийского института экономических исследований (WIFO), сообщает "Интерфакс".

Исследование проводилось по заказу министерства экономики Австрии. Экономисты оценивали ущерб на основе статистики за 2015 год.

Выяснилось, что Австрия потеряла 550 млн евро и 7 тыс. рабочих мест, Германия — 6 млрд евро и 97 тыс. рабочих мест. Ущерб экономики Франции составил 1,63 млрд евро, Польши — 1,36 млрд евро, Италии — 950 млн евро, Чехии — 760 млн евро.

При этом экспорт из Австрии в России в 2015 году упал на 40% по сравнению с 2014 годом. Однако это связано не столько с санкциями, а в основном с ослаблением российской экономики.

В последний раз Евросоюз продлевал санкции против России в декабре 2016 года. Теперь они действительны до 31 июля 2017 года. Несмотря на это, члены ЕС имели разногласия насчет санкций, в частности, многие австрийские политики высказывались за смягчение ограничительных мер.

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