Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал ниже отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с 31 июля 2015 года.

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара, по данным на 14:20 мск, снизился до уровня в 59,8 рубля.

Также снизился и курс евро. Сейчас он составляет 62,81 рубля.

Курс доллара и евро упал на фоне роста котировок нефти.