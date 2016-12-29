Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центральный банк России отозвал лицензии у двух московских банков. Регулятор сообщил, что банк "НКБ" и "Банк на Красных Воротах" нарушали законодательство и нормативные акты ЦБ. Центробанк решил отозвать лицензии у данных банков, чтобы защитить кредиторов и вкладчиков.

Сообщается, что банк "НКБ" неадекватно оценивал принятые на себя риски при "неудовлетворительном качестве активов". Банк также не соблюдал требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



"Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций", — сообщили в Центробанке.

В свою очередь, "Банк на Красных Воротах" также использовал "низкокачественные активы". В результате политики руководства кредитной организации банк оказался на грани разорения, из-за чего кредиторы несвоевременно получали услуги от банка.

"НКБ" и "Банк на Красных Воротах" — участники системы страхования вкладов. В банковской системе страны "НКБ" занимал 527 место, а "Банк на Красных воротах" — 275 место.