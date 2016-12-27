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Путин запустил подачу газа в Крым с материковой части России

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© Фото: kremlin.ru

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Президент России назвал запуск газопровода важным шагом в развитии Крыма.

Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа на Крымский полуостров с материковой части России.

"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса", — заявил глава России.

Помимо Путина, в официальной церемонии в режиме видеоконференции приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов.

Газопровод возводила компания "Стройгазмонтаж". Он состоит из двух ниток длиной 17,6 км, их проложили по дну Керченского пролива. В строительных работах одновременно участвовало до 1200 человек и 460 единиц техники, а также более 40 судов. Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. По словам президента, на пике нагрузок Крым потребляет 1,2-1,3 тыс. МВт, 800 из которых ранее поставляли с Украины.

Сейчас крымские станции производят 1-1,1 тыс. МВт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тыс. МВт. После запуска газопровода в Крыму начнется строительство двух электростанций мощностью 470 МВт. Они увеличат общую генерацию на полуострове до 2 тыс. МВт.

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