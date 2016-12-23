Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей

Коммунальные платежи в Петербурге подорожают почти на 160 рублей. Тарифы вырастут в июле 2017 года.

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Плата за тепло вырастет на 3,5%. Электроэнергия в домах с газовыми плитами подорожает на 4,9%, а с электрическими плитами — на 12,5%. Тарифы на газ поднимутся на 3,9%. Горячая вода станет дороже на 3,5%, а холодная — на 10%, сообщает комитет по тарифам Петербурга.

Индексацию тарифов ЖКХ утвердили в ноябре 2016 года. Дороже всех коммуналка обойдется столичным жителям, рост тарифов в Москве составит около 7%. В лидерах также Петербург, Камчатка и Якутия, где повышение составит около 6%.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ хочет изменить схему оплаты ЖКХ — вывести из цепочки платежей посредника в виде управляющей компании (УК). Это позволит повысить прозрачность схемы оплаты, так как она будет осуществляться потребителями напрямую поставщикам услуг.

C 1 января 2017 года в Петербурге вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость жетона метро поднимется с 35 до 45 рублей, а разовый проезд в общественном транспорте подорожает с 30 до 40 рублей. При этом стоимость проезда по "Подорожнику" поднимется лишь на два рубля.