ВТБ начнет принимать биометрию в 15 офисах Петербурга

До конца года ВТБ начнет принимать биометрические данные клиентов в 15 офисах в Петербурге. Об этом 6 августа сообщил управляющий розничным бизнесом Северо-Западного филиала ВТБ Сергей Кульпин. Пока такая возможность есть только в одном офисе банка.

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по двум уникальным параметрам – изображению лица и записи голоса.

ВТБ и ряд других банков запустили процедуру сбора биометрических данных клиентов с 1 июля. В перспективе новая система позволит любому клиенту дистанционно пользоваться банковскими услугами. Обеспечить необходимым оборудованием всю сеть в ВТБ планируют до конца 2019 года.