  • 7 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 14:18 66.0753  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 14:18 74.8898  
Нефть($) 07.02.2019 62.51 0.27
Нефть(p) 07.02.2019 4131.40 +24.11

Богатые столицы и нищие регионы: сколько зарабатывают в Петербурге и других городах России

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, сколько в среднем получают россияне и где в Петербурге больше всего платят.

Деньги в Петербурге

 

Жители Северной столицы в среднем получают по 58,3 тыс. рублей. Такая статистика указана на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти (Петростат).

В розничной торговле сумма снижается до 44,9 тыс. рублей, а в сфере почтовой связи и курьерской деятельности и вовсе до 30 тыс. рублей.

Примерно такую же среднюю зарплату вычислили в HeadHunter. По данным компании, петербуржцы получают примерно 55,5 тыс. рублей. При этом жители Северной столицы ожидают зарплату в 60,2 тыс. рублей, а им предлагают по 51 тыс. рублей.

Некоторые эксперты приводят статистику, которая сильно отличается от официальной. В «Авито Работа» подсчитали, что средняя зарплата в 2018 составила 45 тыс. рублей. За 12 месяцев она выросла на 7,1%.

Согласно сайту комитета по труду и занятости Петербурга, в топ востребованных профессий входят каменщики, штукатуры, электросварщики, медсестры и инженеры по защите информации. Но это далеко на самые заманчивые вакансии на рынке труда.

Наиболее высокооплачиваемым предложением в Петербурге, по данным Superjob, стала должность Executive Vice President of Technical Product Management в сфере информационных технологий. Вы не поверите, но такому специалисту готовы платить 65-66 тыс. долларов ежемесячно.

Значительно меньше, но все равно много, платят SVP of Professional Services – 32-33 тыс. долларов. По миллиону рублей в месяц может зарабатывать директор в сфере архитектуры и проектирования, а также гендиректор в розничной торговле.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»
 

А что там в Москве

 

Столичные жители, как и всегда, в среднем получают больше всех остальных россиян. В месяц они, по данным Мосгорстата, получают зарабатывают 81 тыс. рублей.

Сумма значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – примерно на 12%. Больше всего выросли зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (+27,7%), образования (+22,2%) и информации и связи (+21,7%).

В HeadHunter отмечают, что лидеры по доходу в Москве – сотрудники в сфере разработки программного обеспечения (средняя зарплата – 130,5 тыс. рублей), IT-консалтинга (130 тыс. рублей) и администрирования баз данных (120 тыс. рублей). В регионах разработчики получают значительно меньше – по 77,9 тыс. рублей.

В январе 2019 года самой высокооплачиваемой вакансией в столице стало место врача акушера-гинеколога в сфере репродуктологии. Зарплата здесь начинается от 574 тыс. рублей. По 500 тыс. получают технический директор в IT-бизнесе и менеджер по продажам нефтепродуктов.

Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»
 

Регионы

 

Самые высокие зарплаты в регионах зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Ненецкой автономной области. Согласно данным РИА «Новости», больше 100 тыс. рублей там зарабатывает почти каждый четвертый сотрудник. В Москве такие деньги получают только 17,6% рабочих.

В среднем специалисты ждут зарплату в 58,2 тыс. рублей. Им обычно предлагают на 10 тыс. меньше.

Для среднестатистического работника уготовлена зарплата в размере от 17 до 44 тыс. рублей в месяц. Столько получают примерно 50% россиян. Меньше всего зарабатывают сотрудники в областях обеспечения чистоты и благоустройства, гостиничного бизнеса, розничной торговли и обслуживания клиентов.

Читайте также:

Кудрин: У 19 млн россиян доход ниже прожиточного минимума

При этом каждый пятый россиянин получает менее 15 тыс. рублей в месяц. В 22 регионах зарплата 33% людей меньше этой суммы.

Эксперты выяснили, что хуже всего дела обстоят в Дагестане, где доля работников с низкой оплатой труда достигла 46%. Почти такая же ситуация сложилась в Карачаево-Черкесской Республике.

При этом специалисты отмечают, что в 2018 году минимальный размер оплаты труда повысился с 7800 рублей до 11163 рублей в месяц – то есть на 43%. Они считают, что ситуация продолжит улучшаться и в 2019 году, поэтому число людей с очень низкой зарплатой будет быстрее уменьшаться.

Фото: L!FE
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина
    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире
    22.01.19
    Преимущества палубной доски
    18.01.19
    Применение поливизора
    18.01.19
    Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram