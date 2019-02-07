Богатые столицы и нищие регионы: сколько зарабатывают в Петербурге и других городах России

Деньги в Петербурге

Жители Северной столицы в среднем получают по 58,3 тыс. рублей. Такая статистика указана на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти (Петростат).

В розничной торговле сумма снижается до 44,9 тыс. рублей, а в сфере почтовой связи и курьерской деятельности и вовсе до 30 тыс. рублей.

Примерно такую же среднюю зарплату вычислили в HeadHunter. По данным компании, петербуржцы получают примерно 55,5 тыс. рублей. При этом жители Северной столицы ожидают зарплату в 60,2 тыс. рублей, а им предлагают по 51 тыс. рублей.

Некоторые эксперты приводят статистику, которая сильно отличается от официальной. В «Авито Работа» подсчитали, что средняя зарплата в 2018 составила 45 тыс. рублей. За 12 месяцев она выросла на 7,1%.

Согласно сайту комитета по труду и занятости Петербурга, в топ востребованных профессий входят каменщики, штукатуры, электросварщики, медсестры и инженеры по защите информации. Но это далеко на самые заманчивые вакансии на рынке труда.

Наиболее высокооплачиваемым предложением в Петербурге, по данным Superjob, стала должность Executive Vice President of Technical Product Management в сфере информационных технологий. Вы не поверите, но такому специалисту готовы платить 65-66 тыс. долларов ежемесячно.

Значительно меньше, но все равно много, платят SVP of Professional Services – 32-33 тыс. долларов. По миллиону рублей в месяц может зарабатывать директор в сфере архитектуры и проектирования, а также гендиректор в розничной торговле.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

А что там в Москве

Столичные жители, как и всегда, в среднем получают больше всех остальных россиян. В месяц они, по данным Мосгорстата, получают зарабатывают 81 тыс. рублей.

Сумма значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – примерно на 12%. Больше всего выросли зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (+27,7%), образования (+22,2%) и информации и связи (+21,7%).

В HeadHunter отмечают, что лидеры по доходу в Москве – сотрудники в сфере разработки программного обеспечения (средняя зарплата – 130,5 тыс. рублей), IT-консалтинга (130 тыс. рублей) и администрирования баз данных (120 тыс. рублей). В регионах разработчики получают значительно меньше – по 77,9 тыс. рублей.

В январе 2019 года самой высокооплачиваемой вакансией в столице стало место врача акушера-гинеколога в сфере репродуктологии. Зарплата здесь начинается от 574 тыс. рублей. По 500 тыс. получают технический директор в IT-бизнесе и менеджер по продажам нефтепродуктов.

Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Регионы

Самые высокие зарплаты в регионах зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Ненецкой автономной области. Согласно данным РИА «Новости», больше 100 тыс. рублей там зарабатывает почти каждый четвертый сотрудник. В Москве такие деньги получают только 17,6% рабочих.

В среднем специалисты ждут зарплату в 58,2 тыс. рублей. Им обычно предлагают на 10 тыс. меньше.

Для среднестатистического работника уготовлена зарплата в размере от 17 до 44 тыс. рублей в месяц. Столько получают примерно 50% россиян. Меньше всего зарабатывают сотрудники в областях обеспечения чистоты и благоустройства, гостиничного бизнеса, розничной торговли и обслуживания клиентов.

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При этом каждый пятый россиянин получает менее 15 тыс. рублей в месяц. В 22 регионах зарплата 33% людей меньше этой суммы.

Эксперты выяснили, что хуже всего дела обстоят в Дагестане, где доля работников с низкой оплатой труда достигла 46%. Почти такая же ситуация сложилась в Карачаево-Черкесской Республике.

При этом специалисты отмечают, что в 2018 году минимальный размер оплаты труда повысился с 7800 рублей до 11163 рублей в месяц – то есть на 43%. Они считают, что ситуация продолжит улучшаться и в 2019 году, поэтому число людей с очень низкой зарплатой будет быстрее уменьшаться.

Фото: L!FE