«Тревожный сигнал для рынка»: Объединенная вагонная компания отказалась выкупать собственные ценные бумаги у миноритарных акционеров

Руководство ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) отказалось выкупать акции у миноритарных держателей ценных бумаг из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы «Сафмар». Об этом сообщает «Независимая газета».

Фонды несколько лет назад приобрели на бирже акции ОВК. Инвестиционные аналитики считали бумаги перспективными, но они не принесли ожидаемую доходность.

В марте 2018 года внеочередное общее собрание акционеров ОВК одобрило крупные сделки. За это проголосовали акционеры-владельцы более 70% от общего числа акций ОВК. Речь идет о договорах поручительства в пользу дочерних компаний ОВК, которым требовалось обеспечение по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Объем сделок составлял более 115 млрд рублей. По подсчетам экспертов, это не только превышает 100% стоимости активов ОВК, но и приблизительно равно сумме всех договоров поручительства, заключенных ОВК за три предшествующих года, что не может считаться обычной хозяйственной деятельностью компании.

Закон устанавливает, что акционеры, которые не участвуют в голосовании или высказываются против одобрения крупной сделки, могут потребовать от компании выкупа ценных бумаг. Пенсионные фонды группы «Сафмар» и шведский инвестиционный фонд Handelsbanken Funds предъявили к выкупу акции ОВК. Руководство компании, в том числе совет директоров и гендиректор Роман Савушкин, отказались это сделать. При этом Савушкин подал в суд на ОВК, потребовав признать недействительными решение акционеров, утвердивших договоры поручительства.

Гендиректор заявил, что сделки на 115 млрд рублей не считаются крупными, а являются обычной хозяйственной деятельностью ОВК. По его словам, это не требует одобрения акционеров.

Согласно материалам Центра раскрытия корпоративной информации, пока общая сумма всех поручительств в пользу ГТЛК не превысила 50% от стоимости активов ОВК, Савушкин как член Совета директоров ОВК голосовал за их одобрение как за одобрение крупных сделок. Соответственно, при превышении суммой поручительств 50% порога сделка не перестает быть крупной, а, напротив, подлежит одобрению уже не советом директоров, а общим собранием акционеров, что произошло в марте 2018 года.

«Произвольное применение критерия крупности сделки в данном случае выглядит как инструмент злоупотребления правами акционеров. Получается, сделки можно признать крупными, когда это выгодно. Однако можно и отказаться от ранее принятого решения, отнеся их к обычной хозяйственной деятельности», – сказал управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

Если суд признает правоту Савушкина и отменяет решение собрания акционеров, то право фондов требовать у ОВК выкупа акций оказывается под угрозой. Летом Арбитражный суд города Москвы отказал Савушкину в удовлетворении его требований, но в ноябре Девятый Арбитражный апелляционный суд отменил это решение.

«Единственной реальной целью судебного процесса, инициированного гендиректором ОВК, является воспрепятствование реализации законного права миноритарных акционеров на выкуп акций. В настоящий момент отказ от удовлетворения нашего требования о выкупе является хрестоматийным примером злоупотребления правом генеральным директором. Он создает опасный прецедент, когда публичное акционерное общество не будет соблюдать принятые нормы корпоративного управления», – заявили в НПФ «Сафмар».

В настоящее время будущее Савушкина на посту гендиректора ОВК под вопросом. В четверг, 20 декабря, совет директоров будет обсуждать вопрос переизбрания руководителя. Месяц назад Савушкин продал почти все акции, оставив себе долю в 0,01%.

Тем временем стоимость акций компании за 2-3 квартал 2018 года упада вдвое. В НПФ «Сафмар» отметили, что противоречивые решения судей влияют на доходы клиентов пенсионных фондов – то есть будущих пенсионеров. При этом президент России Владимир Путин в конце ноября 2018 года заявил, что россиянам важно чувствовать выгоду от работы НПФ.

«В действиях ОВК наблюдается очевидная непоследовательность. Компания оспаривает в суде собственное корпоративное решение, которое дало право миноритариям требовать выкупа их акций, с единственной целью – воспрепятствовать акционерам реализовать это самое право. Именно такие действия подрывают доверие акционеров, которые ориентируются на прозрачные механизмы корпоративного управления. Поэтому если решение апелляции останется в силе, то для всего рынка прозвучит тревожный сигнал», – добавил Сергей Савельев, партнер «Saveliev, Batanov & Partners».