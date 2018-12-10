Чукотка стала лидером по размеру средней пенсии среди регионов России

Чукотку признали регионом с самой высокой пенсией в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

По данным на 1 июля, в среднем на Чукотке выплачивали 25 173 рубля. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ (22 тыс. рублей), на третьем – Магаданская область (21,5 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты выявили в Кабардино-Балкарии (11,4 тыс. рублей), в Дагестане (11,6 тыс. рублей) и Калмыкии (12,1 тыс. рублей).

В среднем российские пенсионеры получают 14,1 тыс. рублей. В 46 из 85 регионов сумма выплаты меньше среднего значения.