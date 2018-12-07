В Смольном предложили повысить тарифы на воду

Комитет по тарифам Петербурга предложил повысить стоимость услуг по водоснабжению с лета 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Чиновники хотят, чтобы тариф для жителей Северной столицы вырос на 7%, а для промышленных потребителей – на 8%. Цифры озвучил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

На совещании в Смольном было сказано, что на 1 января 2018 года был зафиксирован высокий уровень задолженности потребителей перед ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – около 8,5 млрд рублей.

В последний раз тарифы на воду менялись летом 2018 года. Они повысились на 7,5% для населения и на 12% для предприятий.