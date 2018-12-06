Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга к декабрю 2018 года

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Петербурга по состоянию на декабрь 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Самыми большими зарплатами могут похвастаться руководители разработки в сфере информационных технологий. Они получают от 200 до 300 тыс. рублей.

На второй строчке рейтинга оказались руководители стратегического развития инвестиционных проектов. Им платят больше 200 тыс. рублей.

Столько же получают на должностях «Архитектор SAP» в сфере финансов, «Менеджер по продажам электроники, бытовой техники» и «Главный агроном проекта / семеновод».

В верхнюю часть списка также попали руководители отдела контекстной и таргетированной рекламы, начальники обособленного подразделения в экспедиторской компании и инженеры по информационной безопасности.

Средний размер зарплаты в минувшем ноябре в Петербурге составил 42,5 тыс. рублей. Это на 2,5 тыс. рублей меньше, чем ожидают соискатели.

В настоящее время больше всего вакансий связаны с продажами (29% от общего числа), информационными технологиями (16%) и производством (11%). Наибольшая конкуренция наблюдается среди представителей области «Высший менеджмент» – в среднем 16 резюме на вакансию.