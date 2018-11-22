Заморозку накопительной части пенсии в России продлили до 2021 года

Государственная дума РФ приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

Депутат Ярослав Нилов отметил, что документ касается россиян моложе 1967 года рождения, которые добровольно подали заявление в Пенсионный фонд России о формировании накопительной пенсии.

Парламентарий подчеркнул, что очередная заморозка – «лишь оттягивание решения проблемы», передает слова депутата РИА «Новости».

Ранее о продлении заморозки заявил министр труда Максим Топилин. По его словам, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей.