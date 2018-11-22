  • 22 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:21 65.6661  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:21 74.8750  
Нефть($) 22.11.2018 62.95 0.60
Нефть(p) 22.11.2018 4160.48 +45.93

Заморозку накопительной части пенсии в России продлили до 2021 года

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В Госдуме отметили, что продление моратория только «оттягивает решение проблемы».

Государственная дума РФ приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

Депутат Ярослав Нилов отметил, что документ касается россиян моложе 1967 года рождения, которые добровольно подали заявление в Пенсионный фонд России о формировании накопительной пенсии.

Парламентарий подчеркнул, что очередная заморозка – «лишь оттягивание решения проблемы», передает слова депутата РИА «Новости».

Ранее о продлении заморозки заявил министр труда Максим Топилин. По его словам, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 самых старых зданий Петербурга

    Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram