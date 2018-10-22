Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 1 октября

Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с начала октября. Результат на Московской бирже был зафиксирован вечером 22 октября.

Стоимость американской валюты сократилась до 64,99 рубля, а позднее зафиксировался на уровне 65,05 рубля. Это на 44,5 копейки ниже уровня закрытия прошлых торгов.

Также понизился курс евро. В понедельник он сократился до 74,61 рубля, то есть стал меньше 75 рубля впервые с 8 августа.