Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 1 октября

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Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.
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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.
Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга
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Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.