ЦБ ввел временную администрацию в Международном банке Санкт-Петербурга

Центральный банк России ввел временную администрацию в Международном банке Санкт-Петербурга (МБСП). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Управлять банком шесть месяцев будет Агентство по страхованию вкладов. Центробанк также ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Решение по МБСП Банк России принял из-за его неустойчивого финансового положения и наличием угрозы интересам кредиторов и кладчиков.

Международный банк Санкт-Петербурга – участник системы страхования вкладов. Клиенты, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на получение выплат в размере 100: остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Согласно официальному сайту банка, МБСП ведет работу под таким названием с 1999 года. По данным на 1 октября 2015 кредитная организация занимала 23 место в рейтинге надежности крупнейших коммерческих банков России, который составило Национальное рейтинговое агентство.