Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году составит 52 млрд рублей

Правительство Петербурга одобрило проект закона о бюджете города на 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.

Дефицит бюджета составит 52 млрд рублей. Согласно подсчетам чиновников, доходы запланированы на уровне 576,3 млрд рублей, а расходы – 628,3 млрд рублей.

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что три четверти расходов направят на развитие образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Помимо этого, они пойдут на социальную поддержку и обеспечение жильем льготных категорий граждан.

В частности, примерно 43 млрд рублей будут направлены на общественный транспорт, в том числе эксплуатацию новых станций метро и отказ от повышения тарифов на проезд.

Корабельников отметил, что к концу следующего года госдолг города может вырасти в два раза – с 7% до 15% от собственных доходов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал чиновников «жить по средствам». «Рачительное использование городского имущества – вопрос номер один, и вопросы налогов надо дорабатывать. Надо привести к сокращению заимствований, у нас есть для этого все возможности», – сказал он.