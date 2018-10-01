Россиян хотят подключить к накопительной системе пенсий без их согласия

Министерство финансов и Центральный банк России начнут автоматически подключать россиян к новой системе индивидуального пенсионного капитала. Об этом сообщает РБК.

Подключение будет основываться на 158-й статье Гражданского кодекса «Форма сделок». Согласно закону, молчание может быть признано «выражением воли совершить сделку».

Несмотря на это, граждан обязаны будут информировать о подключении к системе. Информировать об этом, предположительно, будут работодатели.

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Согласно оценке специалистов, изменения коснутся 70 млн человек. Отказаться можно будет только через письменное заявление.

В конце сентября депутаты Госдумы приняли закон о повышении пенсионного возраста. Женщины будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 60, а мужчины – в 65, а не в 60.