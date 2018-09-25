РБК: Обувь и одежда в 2019 году подорожают на 5-20%

В России в 2019 году ожидается значительное повышение цен на одежду и обувь. Об этом сообщает РБК.

Основными причинами изменений станут ослабление курса рубля и повышение ставки НДС.

Российская валюта несколько раз в 2018 году упала по отношению к доллару. В сентябре максимум составил курс 69,97 рубля за доллар.

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Ставка НДС вырастет с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Повышение повлияет на рост инфляции, что неизбежно скажется на стоимости товаров.

Обувь и одежда в премиальном сегменте подорожает на 10-20%, а в бюджетном – на 5-10%, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лесбак-Клейманс. Особенно это коснется западных брендов, чье ценообразование зависит от валютных колебаний.

Лесбак-Клейманс отметила, что ретейлеры стараются смягчить повышение цен. Для этого бренды используют акции и грамотную рекламу, чтобы покупатель не перешел в магазины с более дешевыми товарами.