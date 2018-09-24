Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа

Биржевой курс доллара упал ниже отметки в 66 рублей впервые за полтора месяца. В понедельник, 24 сентября, он составил 65,96 рубля.



Последний раз на таком показателе курс находился 9 августа. Спустя месяц валюта поднялась до рекордного значения за последнее время - 10 сентября за доллар на бирже давали 70,6 рубля.



Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии опустился на 0,48%. Он достиг отметки в 77,69 рубля.

Аналитики объясняют снижение российской валюты в августе вступлением в силу новых американских санкций против РФ. Власти США анонсировали ограничительные меры в первой половине августа в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В начале сентября власти Великобритании официально обвинили в атаке двоих россиян, отметив, что они работают на ГРУ.