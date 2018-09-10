Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга к сентябрю 2018 года

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Петербурга к сентябрю 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Больше всего зарабатывают генеральные директора домостроительных компаний. По данным экспертов, они получают от 500 тыс. рублей.

Вторая наиболее высокооплачиваемая вакансия – «Директор по продажам инвестиционной компании в сфере криптовалют». Им платят от 200 до 700 тыс. рублей.

На третьей строчке по заработку – «Системный архитектор 1C:ERP» с зарплатой от 300 тыс. рублей В топ-5 рейтинга также оказались руководители отдела продаж вторичной недвижимости и начальники отдела продаж. Они получают до 100 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, в список попали «Директор по инфраструктурному развитию» и «Региональный представитель электронной торговой площадки» (до 350 тыс. рублей), «Инженер по видеостримингу» (от 230 тыс. рублей), «Директор по производству/генеральный директор» (от 170 до 350 тыс. рублей) и «Руководитель направления мобильной разработки» (от 200 до 270 тыс. рублей).

Средний размер зарплаты в августе в Петербурге составил 41 тыс. рублей. Соискатели при этом рассчитывают получать больше – около 45 тыс. рублей.

По сравнению с августом 2017 года, количество вакансий увеличилось на 28%. Больше всего вариантов трудоустройства есть в сферах продаж (28%), IT-индустрии (16%) и производства (12%).