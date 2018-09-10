Евро подорожал до 81 рубля

Курс евро во время торгов на Московской бирже в первый раз с 1 марта 2016 года поднялся выше отметки в 81 рубль.

По данным на 13:01 по московскому времени, курс составил 81,07 рубля, что на 27 копеек выше закрытия предыдущих торгов.

Ранее утром стоимость доллара также достигла рекордного значения за два с половиной года. Курс поднялся до 70,16 рубля.

Снижение рубля к европейской и американской валюте связано с несколькими причинами. В частности, эксперты опасаются, что в ближайшее время США объявят новые антироссийские санкции, сообщил «Интерфакс».

В августе стоимость рубля колебалась, когда США анонсировали ограничительные меры в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В начале сентября власти Великобритании официально обвинили в атаке двоих россиян, отметив, что они работают на ГРУ.