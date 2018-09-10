Курс доллара поднялся выше 70 рублей впервые с марта 2016 года

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей. Это произошло впервые с 16 марта 2016 года.

На пике курс поднялся до 70,16 рубля. По итогам первой минуты торгов он остановился на отметке в 69,99 рубля, что на 7,75 копейки больше уровня предыдущего закрытия.

Курс евро сократился по сравнению с закрытием торгов пятницы на 26 копеек. Он составил 80,66 рубля. Отметку в 80 рублей курс евро 6 сентября преодолел в первый раз за два года.

Аналитики объясняют снижение российской валюты вступлением в силу новых американских санкций против РФ. Власти США анонсировали ограничительные меры в первой половине августа в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В начале сентября власти Великобритании официально обвинили в атаке двоих россиян, отметив, что они работают на ГРУ.