Министерство финансов РФ сократит расходы на здравоохранение, культуру и спорт

Министерство финансов России планирует в 2019 году сократить расходы по нескольким сферам, в том числе здравоохранению, культуре и национальной обороне.

Согласно проекту «Основные направления бюджетной политики», опубликованному на сайте комитета Государственной думы по бюджету и налогам, расходы на здравоохранение станут меньше на 20 млрд рублей и составят 459,5 млрд рублей. Затем они будут расти и к 2021 году составят 572,5 млрд рублей.

Затраты на культуру за три года сократятся с 103,2 млрд до 88,5 млрд рублей, а на спорт – с 64,8 млрд до 29,9 млрд. Меньше станут тратить и на национальную оборону – 2,78 трлн рублей вместо 2,79 трлн. В последующие два года расходы вырастут до 2,98 трлн рублей.

На образовании в Минфине решили не экономить. В 2018 году на него потратят 689,7 млрд рублей, затем – 716,4 млрд. В 2020 году расходы сократятся до 707,9 млрд рублей, а через год вырастут до 726,6 млрд рублей.

Согласно документу, государственный долг России ежегодно будет увеличиваться почти на 2 трлн рублей. На конец 2019 года он составит 15,9 трлн рублей.

Российские власти за последние несколько лет потратили большое коичество денег налогоплательщиков на спортивные мероприятия и боевые действия. На Чемпионат мира по футболу ушло около 683 млрд рублей, на военную операцию в Сирии – около 120 млрд рублей (точные данные засекречены, – прим. ред.), на проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году – 1,5 трлн рублей.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете