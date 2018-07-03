ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский»

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Советский». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. Финансовая организация не может осуществлять банковские операции с 3 июля.

В Центробанке заявили, что решение по «Советскому» связано со снижением размера капитала банка ниже минимально разрешенного значения.

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В феврале 2018 года ЦБ утвердил план мер для предотвращения банкротства банка. Вскоре Фонд консолидации банковского сектора стал временно управлять кредитной организацией.

По данным на 1 июня, «Советский» занимал 111-е место по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

В марте 2018 года оперативники провели 70 обысков в квартирах бывших менеджеров «Советского». Действия правоохранителей связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.

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